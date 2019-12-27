جريمة

دهسه قطار.. مصرع طالب بمزلقان في بني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
حادث قطار - أرشيفية
حادث قطار - أرشيفية
لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان الطريق الدائري، بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طالب صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف، وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد خ." 19 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر مركز بني سويف.
ونقلت الجثة إلي مستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ولقيت فتاة مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بمحافظة الدقهلية، أمس، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة،
اقرأ المزيد
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في تصادم بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال بكسور وجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين صباح اليوم الجمعة، على الطريق الدائري بالقرب من مدخل "هدي شعراوي". قال شهود عيان، إن سيارة مرسيدس اصطدمت بسيارة سوزوكي حاولت التوقف فجأة بسبب الطرق غير المرصوفة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة من بداخلها. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح في مناطق مختلفة من الجسم.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

ضبط مليون كتاب حكومي داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
حملة-مرورية (5)

ضبط 4580 مخالفة مرورية و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات بالمحافظات

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 آلاف و580 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية. وتضمنت المخالفات ضبط ألف و640 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184 مخالفة رخصة قيادة وتسيير، و14 مخالفة دراجة نارية، و20 مخالفة شروط الترخيص، و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

بتعدي المزلقان.. مصرع فتاة دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية

وقفت شابة في منتصف العشرينات من عمرها، على المزلقان في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية، وفي لحظات اتخذت قرارها بالعبور، مسرعة أمام القطار، ظنا منها ببعد المسافة بينها وبين القطار، ليلقى مصرعها دهسا تحت عجلاته، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة، على مزلقان سندوب دائرة قسم شرطة أول المنصورة.
اقرأ المزيد من الأخبار
المتهمة (2)

«قوله تعالى خدني».. القبض على المتهمة بتعذيب طفلها

"روح عيش معاه راميك زي الكلب، أنا مش لاقية راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد يا عديم الأهل.. قوله تعالى خدني".. أثار مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية، ظهر فيه صوت سيدة تعنف نجلها الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وتتعدى عليه بالضرب المبرح وتجبره على الاتصال بوالده ليستلمه؛ ما أحدث حالة غضب واستياء واسعة. لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتنجح في تحديد هوية الأم، وتدعى "تهاني. إ"، وطفلها "مروان"، قبل أن تتمكن قوة أمنية اليوم الجمعة، من القبض على الأم المتهمة بتعذيب طفلها داخل شقة بشارع العروبة بمنطقة العمرانية، واقتيادها إلى النيابة العامة.
إطلاق-نار (3)

كواليس جريمة الرصاص والثأر في الحي الهادئ

رغم مرور عام كامل على مشاجرة حامية الوطيس انتهت بمقتل عمه، لم تنطفئ النار داخل نجار مسلح أتم عامه الحادي والعشرين للتو، رغبته في الانتقام كانت جُل حلمه، سخر وقته وأمواله لتحقيق مبتغاه، وكان الخلاص عن طريق السوشيال ميديا، اقتفى أثر أحد المتورطين في الجريمة، وتتبعه حتى توصل إلى مكان عمله وباغته بطلقات خرطوش فأرداه قتيلا. تبلغ لقسم أول أكتوبر من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم، تبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس 33 سنة، مصاباً برش خرطوش بأجزاء متفرقة، توفى في المستشفى.
مخدر-الحشيش

القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الفيوم

وجه ضباط وحدة مباحث سنورس بمحافظة الفيوم، صفعة قوية لعاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أكدت التحريات والمعلومات قيام "علاء. ج. ر"، عاطل، ومُقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سنورس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه. وردت معلومات للنقيب محمد علي معاون مباحث المركز عن أماكن تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم سامح عبدالظاهر رئيس المباحث، والنقيب محمد الهاين رئيس وحدة تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبطه.
جثة طفل

مسنة تقتل حفيدة زوجها بـ«شاكوش» في أطفيح

طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، وقفت على «عتبة» منزل جدها لزيارته إلا أنها فوجئت بتصرف غريب من زوجة جدها التي اقتربت من الـ60 عامًا، حيث اعتدت عليها بالضرب بـ«شاكوش» على رأسها وفرت هاربة. البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبال طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بجرح في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ واشتباه في وجود شبهة جنائية بإصابتها. التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي كشفت أن المتهمة زوجة جد الطفلة، وتعدت عليها بالضرب لمنعها من رؤية جدها وزيارته مرة أخرى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]