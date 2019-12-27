دهسه قطار.. مصرع طالب بمزلقان في بني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

حادث قطار - أرشيفية

لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان الطريق الدائري، بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طالب صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف، وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد خ." 19 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر مركز بني سويف.

ونقلت الجثة إلي مستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ولقيت فتاة مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بمحافظة الدقهلية، أمس، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا بورود إشارة عن مصرع فتاة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة،