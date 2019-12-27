الكرواتي تشاتشيتش مديرا فنيا لبيراميدز

تحرير:محمد جمال ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

تشاتشيتش وممدوح عيد

أعلن نادي بيراميدز عن تولي الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق، خلفًا للسويسري سيباستيان ديسابر، الذي أعلن الفريق السماوي رحيل ديسابر بعد خسارتين متتاليتين من الزمالك والجونة، وتم تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة الفريق مؤقتا، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.. ويبلغ تشاتشيتش 66 عامًا، وسبق له خوض عدة تجارب تدريبية في كرواتيا مع عدة أندية، على رأسها دينامو زغرب موسم "2011 - 2012، بجانب إن كيه ماريبور السلوفيني.

وتولى تشاتشيتش، تدريب منتخب كرواتيا في الفترة بين سبتمبر 2015 إلى أكتوبر 2017، وقاده في 25 مباراة، حقق 15 انتصارًا وتلقى 6 هزائم، وتعادل 4 في أربع مباريات. وقاد مدرب بيراميدز الجديد، منتخب كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية 2016، وودَّع البطولة على يد البرتغال (1-0) في ثمن النهائي. ويخوض بيراميدز أول مباراة