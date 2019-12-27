رياضة

الكرواتي تشاتشيتش مديرا فنيا لبيراميدز

تحرير:محمد جمال ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
تشاتشيتش وممدوح عيد
تشاتشيتش وممدوح عيد
أعلن نادي بيراميدز عن تولي الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق، خلفًا للسويسري سيباستيان ديسابر، الذي أعلن الفريق السماوي رحيل ديسابر بعد خسارتين متتاليتين من الزمالك والجونة، وتم تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة الفريق مؤقتا، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.. ويبلغ تشاتشيتش 66 عامًا، وسبق له خوض عدة تجارب تدريبية في كرواتيا مع عدة أندية، على رأسها دينامو زغرب موسم "2011 - 2012، بجانب إن كيه ماريبور السلوفيني.
وتولى تشاتشيتش، تدريب منتخب كرواتيا في الفترة بين سبتمبر 2015 إلى أكتوبر 2017، وقاده في 25 مباراة، حقق 15 انتصارًا وتلقى 6 هزائم، وتعادل 4 في أربع مباريات. وقاد مدرب بيراميدز الجديد، منتخب كرواتيا في كأس الأمم الأوروبية 2016، وودَّع البطولة على يد البرتغال (1-0) في ثمن النهائي. ويخوض بيراميدز أول مباراة
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تشاتشيتش

مدرب بيراميدز: قبلت المخاطرة وأعدكم بتطوير الفريق

أكد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الفريق قبل قبول مهام تولي القيادة الفنية. وتحدث المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قائلًا:"أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.. قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات الفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".
الأهلى -والإتحاد‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
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الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
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حسام حسن يعلق علي أداء سموحة أمام الزمالك

تحدث حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، عن مواجهة الزمالك، اليوم الجمعة، وقال حسام خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" صعوبة المباراة كانت تتمثل في أن الزمالك خسر مباراته الماضية، لاعبي الزمالك كانوا يبحثون عن تعويض النتيجة، وكان ذلك سبب في زيادة الضغط علي سموحة " . وأكمل المدير الفني لسموحة:" كان هناك الكثير من الإصابات، مثل فوزي الحناوي وغيرهم من الدفاع، أبو الفتوح لم يلعب المباراة، الإصابات مثلت ضغط أخر علي الفريق ". وأوضح المدير الفني أنه حدد احتياجاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وترك 3 أماكن في القائمة لتدعيم بعض المراكز
الزمالك -وسموحة‎ (6)

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام سموحة

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي» ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل جاء الفريق السكندري في المركز الخامس بنفس عدد نقاط الفريق الأبيض، وبفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز السادس.
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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويملك الأهلي 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة المحلية ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين، حيث خاض 6 مباريات فاز في جميعهم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بـ13 نقطة من 8 لقاءات، هُزم 3 مرات حتى الآن منذ انطلاق الموسم، وتعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ولم يسجل سوى ستة أهداف فقط في 8 لقاءات.
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بيراميدز يعلن إقالة ديسابر وتعيين زيزو مؤقتا

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة طارئة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية. ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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