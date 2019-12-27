جريمة

ضحية جديدة للأمطار.. وفاة طالب صعقا بالكهرباء بالمنوفية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقي طالب مصرعه بقرية جزيرة الحجر، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أثر تعرضه لصعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بشوارع القرية، بسبب سقوط الأمطار، وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء بوصول "م. ا." 14 عاما، طالب، ومقيم بقرية جزيرة الحجر دائرة مركز الشهداء، جثة هامدة لمستشفى زاوية الناعورة، وعلى الفور تم الإنتقال وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الطالب لامس عمود الإنارة أثناء سقوط الأمطار، ما أدى لتعرضه للصعق الكهربائي.
ونفى والده وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، وتم تحرير المحضر رقم 8013 إداري مركز الشهداء، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وعلى جانب آخر، لقي طالب كلية الهندسة، أمس، مصرعه صعقًا بالكهرباء بعد ملامسته عمود إنارة بالشارع، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة
اقرأ المزيد
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

دهسه قطار.. مصرع طالب بمزلقان في بني سويف

لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان الطريق الدائري، بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طالب صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف، وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد خ." 19 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر مركز بني سويف.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال في تصادم بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بينهم 5 أطفال بكسور وجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين صباح اليوم الجمعة، على الطريق الدائري بالقرب من مدخل "هدي شعراوي". قال شهود عيان، إن سيارة مرسيدس اصطدمت بسيارة سوزوكي حاولت التوقف فجأة بسبب الطرق غير المرصوفة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة من بداخلها. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح في مناطق مختلفة من الجسم.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

ضبط مليون كتاب حكومي داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
حملة-مرورية (5)

ضبط 4580 مخالفة مرورية و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات بالمحافظات

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 آلاف و580 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية. وتضمنت المخالفات ضبط ألف و640 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و184 مخالفة رخصة قيادة وتسيير، و14 مخالفة دراجة نارية، و20 مخالفة شروط الترخيص، و29 سائقًا تحت تأثير المخدرات. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث دهس قطار لسيارة - أرشيفية

دهسه قطار.. مصرع طالب بمزلقان في بني سويف

لقي طالب مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من مزلقان الطريق الدائري، بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طالب صدمه قطار بالقرب من مزلقان المديرية الجديدة شمال مدينة بني سويف، وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى " أحمد خ." 19 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر مركز بني سويف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]