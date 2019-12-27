ضحية جديدة للأمطار.. وفاة طالب صعقا بالكهرباء بالمنوفية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

جثة - أرشيفية

لقي طالب مصرعه بقرية جزيرة الحجر، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أثر تعرضه لصعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بشوارع القرية، بسبب سقوط الأمطار، وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء بوصول "م. ا." 14 عاما، طالب، ومقيم بقرية جزيرة الحجر دائرة مركز الشهداء، جثة هامدة لمستشفى زاوية الناعورة، وعلى الفور تم الإنتقال وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الطالب لامس عمود الإنارة أثناء سقوط الأمطار، ما أدى لتعرضه للصعق الكهربائي.

ونفى والده وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، وتم تحرير المحضر رقم 8013 إداري مركز الشهداء، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وعلى جانب آخر، لقي طالب كلية الهندسة، أمس، مصرعه صعقًا بالكهرباء بعد ملامسته عمود إنارة بالشارع، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة