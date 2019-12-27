رياضة

الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
الزمالك
الزمالك
عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال المران، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة، تبعه تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب. وأجرى بعدها تقسيمة بنصف الملعب، شارك فيها حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل، وشارك أيضا أمير عبدالعزيز المدرب. وحضر أحمد مصطفى، سفير مصر في
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مدرب بيراميدز: قبلت المخاطرة وأعدكم بتطوير الفريق

أكد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الفريق قبل قبول مهام تولي القيادة الفنية. وتحدث المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قائلًا:"أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.. قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات الفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".
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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
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الكرواتي تشاتشيتش مديرا فنيا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تولي الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق، خلفًا للسويسري سيباستيان ديسابر، الذي أعلن الفريق السماوي رحيل ديسابر بعد خسارتين متتاليتين من الزمالك والجونة، وتم تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة الفريق مؤقتا، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.. ويبلغ تشاتشيتش 66 عامًا، وسبق له خوض عدة تجارب تدريبية في كرواتيا مع عدة أندية، على رأسها دينامو زغرب موسم "2011 - 2012، بجانب إن كيه ماريبور السلوفيني.
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مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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مدرب الزمالك يرفض حضور مؤتمر مباراة سموحة

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام سموحة، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب للمؤتمر.. وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء طلائع الجيش في الجولة الماضية.
ماكليش - مرتضى منصور

ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".
كارتيرون (3)

كارتيرون: الوقت ليس كافيًا للعمل بشكل كامل

أكد بارتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنه يركز على العمل النفسي قبل الفني، جاء ذلك في تصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في المواجهات الثلاث التي سوف نخوضها على أرضنا من للصعود إلى الدور المقبل ومباراة أول أغسطس أول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود".
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