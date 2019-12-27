الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

الزمالك

عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال المران، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة، تبعه تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب. وأجرى بعدها تقسيمة بنصف الملعب، شارك فيها حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل، وشارك أيضا أمير عبدالعزيز المدرب. وحضر أحمد مصطفى، سفير مصر في