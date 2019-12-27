رياضة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
الأهلي
الأهلي
أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
وخسر المارد الأحمر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن يفوز على فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية، فيما تعرض بلاتينيوم للخسارة في الجولة الأولى أمام الهلال، وفي الجولة الثانية خسر أمام النجم الساحلي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة، بدون أي نقاط. قائمة الأهلي حراسة
اقرأ المزيد
تشاتشيتش

مدرب بيراميدز: قبلت المخاطرة وأعدكم بتطوير الفريق

أكد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الفريق قبل قبول مهام تولي القيادة الفنية. وتحدث المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قائلًا:"أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.. قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات الفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".
مران الزمالك في زامبيا

الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
إدارة- نادي -بيراميدز (1)

الكرواتي تشاتشيتش مديرا فنيا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تولي الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق، خلفًا للسويسري سيباستيان ديسابر، الذي أعلن الفريق السماوي رحيل ديسابر بعد خسارتين متتاليتين من الزمالك والجونة، وتم تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، بقيادة الفريق مؤقتا، لحين الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.. ويبلغ تشاتشيتش 66 عامًا، وسبق له خوض عدة تجارب تدريبية في كرواتيا مع عدة أندية، على رأسها دينامو زغرب موسم "2011 - 2012، بجانب إن كيه ماريبور السلوفيني.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلي- والهلال السوداني (4)

فايلر: راض عن أداء لاعبي الأهلي وأرفض المقارنات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، عن سعادته ورضاه بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم علي ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي استحوذ علي الكرة طوال أحداث المباراة، لكن اللاعبون لم يتمكنوا من زيادة غلة الأهداف، أو الحفاظ على نظافة الشباك".. وتابع: "توقعت أن يلعب الهلال بطريقة دفاعية بحتة، لكننا سيطرنا علي مجريات اللعب ولم تكن هناك أية محاولات للفريق الضيف إلا في نهاية اللقاء".
الاهلي- والهلال السوداني (4)

الأهلي يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال أمام الهلال

فاز فريق الأهلي علي نظيره الهلال السوداني، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، علي ملعب السلام، بالجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدفي المباراة للاهلي حسين الشحات في الدقيقة الـ15 ورمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 37، بينما سجل هدف الفريق السوداني أذار الطاهر في الدقيقة الـ8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط متساويًا مع النجم الساحلي الذي لعب مباراة واحدة حتى الأن، والهلال، بينما يتذيل المجموعة نادي بلاتنيوم الزيمباوبي بدون رصيد.
ماكليش - مرتضى منصور

ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".
الاهلي- والنجم (6)

رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني، مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام الدولي، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويقود المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول المونديالي عبد الحق اتشيعلى، والمساعد الثاني عومارى بوعبد الله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، علمًا بأن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]