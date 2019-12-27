فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

الأهلي

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.

وخسر المارد الأحمر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن يفوز على فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية، فيما تعرض بلاتينيوم للخسارة في الجولة الأولى أمام الهلال، وفي الجولة الثانية خسر أمام النجم الساحلي، ليحتل المركز الأخير في المجموعة، بدون أي نقاط. قائمة الأهلي حراسة