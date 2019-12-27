رياضة

مدرب بيراميدز: قبلت المخاطرة وأعدكم بتطوير الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
تشاتشيتش مدرب بيراميدز
تشاتشيتش مدرب بيراميدز
أكد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الفريق قبل قبول مهام تولي القيادة الفنية. وتحدث المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قائلًا:"أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.. قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات الفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".
وواصل، تشاتشيتش، قائلًا:"أسعى لتحقيق طموح بيراميدز في الفترة المقبلة. المفاوضات حدثت في وقت سريع، وأتمنى قيادة الفريق لتحقيق الهدف الذي توليت المسؤولية لأجله. لذلك أعد بتطوير أداء الفريق في الفترة المقبلة". وعن عمله في أفريقيا، قالً:" عملت في ليبيا منذ 14 عامًا، وتم اختياري من كرواتيا للعمل في ليبيا
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الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري في الدوري

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