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بعد هجوم متابعيها.. دعاء فاروق: ممنوع التعليق على شكل أولادي أو لبسهم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
دعاء فاروق
دعاء فاروق
انتقادات لاذعة تعرضت لها الإعلامية دعاء فاروق، بسبب صورة برفقة أولادها قامت بنشرها على حسابها عبر انستجرام، إذ هاجمتها إحدى المتابعات بسبب ارتداء ابنتها بنطال ممزق، خاصة أن دعاء تقدم برنامج ديني، الأمر الذي دفعها للرد على تلك الانتقادات، إذ كتبت: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي.. إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادي وعلى لبسهم ده مش مقبول".
وتابعت: "أنا حرة أحط صور ولادي على صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة، إنما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو لبسهم، وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء، لأن أي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا، ولكم مطلق الحرية أنكم تعملوا انفولو للأكاونت بتاعي". وأضاف دعاء: "محدش
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وزيرة الثقافة: فرقة رضا رمزًا بارزًا في تاريخ الإبداع

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علقت الفنانة عفاف شعيب على ما قاله الإعلامي محمد الغيطي، خلال برنامجه على فضائية "الحدث اليوم"، بإنها كشفت له سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام لفترة، وهو أن أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون برفقة هيثم، سرق السلاح الخاص بوالده الفنان الراحل أحمد زكي، خلال فترة الاضطراب التي شهدتها مصر عام 2011. وقالت عفاف، في تصريحات خاصة لـ"التحرير "أيوة حصل فعلا، اتسرق المسدس بتاع والده واتقتل بيه حد واتهموا هيثم، وفي الآخر الحمد لله خلصت على خير، وده كان من حوالي 3 سنين تقريبا، واتضح أنه مظلوم تماما دي حاجة اتسرقت منه واتقتل بيها حد هو ذنبه إيه".
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