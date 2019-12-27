بعد هجوم متابعيها.. دعاء فاروق: ممنوع التعليق على شكل أولادي أو لبسهم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

دعاء فاروق

انتقادات لاذعة تعرضت لها الإعلامية دعاء فاروق، بسبب صورة برفقة أولادها قامت بنشرها على حسابها عبر انستجرام، إذ هاجمتها إحدى المتابعات بسبب ارتداء ابنتها بنطال ممزق، خاصة أن دعاء تقدم برنامج ديني، الأمر الذي دفعها للرد على تلك الانتقادات، إذ كتبت: "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي.. إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادي وعلى لبسهم ده مش مقبول".

وتابعت: "أنا حرة أحط صور ولادي على صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة، إنما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو لبسهم، وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء، لأن أي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا، ولكم مطلق الحرية أنكم تعملوا انفولو للأكاونت بتاعي". وأضاف دعاء: "محدش