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4 كيلو فقط و940 قتيلا.. الجيش الليبي يعلن الاقتراب من قلب طرابلس

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
الجيش الليبي -أرشيفية
الجيش الليبي -أرشيفية
قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، مضيفا في اتصال هاتفي لقناة العربية الإخبارية: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس"، كاشفا أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.
وكشف المسماري، عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 أبريل الماضي، مؤكدا أن الجيش الليبي لم يخسر مترا واحدا ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، وأن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي. وأعلن الجيش الوطني الليبي، قبل ساعات اليوم الجمعة، سيطرته على طريق
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اعضاء البرلمان الليبي

البرلمان الليبي: تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد. وقال العقوري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي. وأضاف أنه لا توجد دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
قيس- سعيد

بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة التونسية: لن ننضم لأي تحالف

نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
الجيش-السودانى (1)

الخرطوم ترد على أردوغان: لا نصدر مرتزقة إلى ليبيا

أكدت القوات المسلحة السودانية أن ما يحكم تحركاتها خارج البلاد، هى الاتفاقيات والبروتوكلات المشتركة مع الدول، وأن السودان لا يصدر مرتزقة إلى الدول الأخرى. وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون في ليبيا: لا علم لنا عما ذكر من أعداد من المرتزقة السودانيين في المسرح العملياتى الليبي"، مشيرا إلى أن الحدود السودانية مع ليبيا مؤمنة تماما بحيث لا يسمح بتحركات مشبوهة من هذا النوع إلى الأراضي الليبية.
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يتقدم نحو وسط طرابلس ومليشيات الوفاق تتراجع

سيطر الجيش الليبي، على معسكر التكبالي الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم اليوم الخميس، في محوري الخلة ومشروع الهضبة، عقب تراجع المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وتعد هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
الجيش-الليبي

الجيش الليبي: قطر وتركيا تستخدمان السفن لدعم ميليشيات طرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس. وقال المحجوب في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "السفينة التي تم احتجازها في ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التي تم احتجازها قبالة سواحلنا".
الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
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