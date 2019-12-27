4 كيلو فقط و940 قتيلا.. الجيش الليبي يعلن الاقتراب من قلب طرابلس

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

الجيش الليبي -أرشيفية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، مضيفا في اتصال هاتفي لقناة العربية الإخبارية: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس"، كاشفا أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.

وكشف المسماري، عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 أبريل الماضي، مؤكدا أن الجيش الليبي لم يخسر مترا واحدا ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، وأن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي. وأعلن الجيش الوطني الليبي، قبل ساعات اليوم الجمعة، سيطرته على طريق