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برلمانيون: المتاجر الإلكترونية خطر.. وتحتاج إلى إجراءات حاسمة

نواب: التجارة الإلكترونية تحتاج إلى إجراءات حاسمة.. وأنيسة حسونة: يساهم فى تشغيل الشباب.. لكنه يجعل المواطن فريسة للمستغلين دون تعويض
تحرير:رشا عمار ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
فتحت أسواق الإنترنت الباب على مصراعيه أمام المستهلكين لشراء مئات المنتجات بطريقة سهلة ومريحة، دون تكبد عناء ومشقة التجول فى أماكن مختلفة بحثًا عن المنتج المثالى، لكن مع تزايد حجم التجارة عبر الإنترنت ظهرت عدة مساوئ لا يمكن تغافلها، أبرزها عدم جودة المنتج كما تظهره الصور المنتشرة على مواقع التسويق أو تعرض بعض المواطنين لحالات النصب والسرقة المتكررة بسبب التعامل مع متاجر وهمية، فضلا عن تعرض البعض لسرقة حساباته البنكية بسرقة الأرقام الخاصة بالبطاقات الائتمانية.
البرلمان حذر مرارا من خطر انتشار المتاجر الإلكترونية وزيادة حجم المتعاملين معها من المواطنين، وتقدم عدد من النواب بأدوات رقابية لفرض قيود ورقابة على التجارة الإلكترونية الداخلية، لكن كلها لا تزال قيد الدراسة، نظرا لصعوبة السيطرة على الأسواق الإلكترونية التى تعمل معظمها من خارج البلاد ولا تخضع لأى رقابة.ويرى
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شوبينج اون لاين (1)

عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضمن لغير المسلمين سلامة كنائسهم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَته الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا في وثيقة المدينة بالعيش المشترك، والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.
سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية وهمية بالجيزة

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحي العجوزة لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية. وقال محافظ الجيزة أحمد راشد في بيان اليوم الجمعة، إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة. وأشار راشد إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة؛ حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحي وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزاري، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.
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شوبينج اون لاين (5)

10 نصائح للشراء الآمن عبر مواقع التسوق على الإنترنت

?أطلق جهاز حماية المستهلك، العديد من حملات التوعية الخاصة بكيفية تعامل المستهلكين بشكل آمن لمنصات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والإعلانات المضللة، ويخصص الجهاز رقم 19588 لتلقى الشكاوى أو عبر الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg.
تسويق

4 مراحل للنصب في التجارة الإلكترونية.. و«المسوق الوسيط» ضحية جديدة

تجمع تجارة الأونلاين مختلف الأعمار والمؤهلات الدراسية من الرجال والسيدات، حيث أصبحت ملاذا لكل من يريد زيادة الدخل، أو من يبحث عن عمل ويفشل فى الحصول على وظيفة فى القطاعين العام والخاص، ولكنها كأى عمل لها مميزاتها وعيوبها التى يعانى منها كل من يتخذ القرار بأن يمارسها، ومنهم من يعمل لحساب نفسه، وآخرون يختارون أن يكونوا حلقة وصل أو مسوقا وسيطا وبين المصنع وصغار التجار أو الزبائن مقابل نسبة من العملية.
التجارة-الإلكترونية (4)

الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت. وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم. ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.
السيسى

«صرفت لكل المستحقين».. السيسي يتابع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

?تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
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