مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

الحكومة تدرس فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.. ومليار جنيه سنويا حصيلة أولية متوقعة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

الشراء أونلاين

بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل، ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنويا.

وتدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، ضمن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل إضافة تعديلات على بعض القوانين.ضريبة القيمة المضافةفى أكتوبر الماضى، أخطرت مصلحة الضرائب الشركات المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، بخضوعها لضريبة القيمة