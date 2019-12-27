مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني
الحكومة تدرس فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.. ومليار جنيه سنويا حصيلة أولية متوقعة
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
الشراء أونلاين
بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل، ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنويا.
وتدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، ضمن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل إضافة تعديلات على بعض القوانين.ضريبة القيمة المضافةفى أكتوبر الماضى، أخطرت مصلحة الضرائب الشركات المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، بخضوعها لضريبة القيمة
وتدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، ضمن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل إضافة تعديلات على بعض القوانين.
ضريبة القيمة المضافة
فى أكتوبر الماضى، أخطرت مصلحة الضرائب الشركات المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية بالسوق المحلية، بخضوعها لضريبة القيمة المضافة، واستجابت بعض الشركات بالفعل لتوجيهات المصلحة بإضافة 14% على المبيعات وفقا للقانون، حيث إنها ملزمة بتوريد الضريبة بنهاية كل شهر.
وتدرس وزارة المالية حاليا آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعى فى مصر، وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة. وكان محمد معيط، وزير المالية، قد اجتمع مع ممثلى شركة فيسبوك لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية، المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها فى مصر بشكل توافقى بناء على التجارب الدولية الناجحة.
ومن المتوقع أن تقوم شركة فيسبوك باحتساب قيمة الضريبة المقررة، وإضافتها على التكلفة النهائية للحملة الإعلانية أون لاين، وجمعها لصالح مصلحة الضرائب من خلال خصم قيمتها من الحسابات المصرفية للمعلنين لدى البنوك.
ضريبة الدمغة
تسعى الحكومة إلى فرض ضريبة دمغة تتراوح ما بين 15 إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر وجوجل، بحيث تلتزم هذه الشركات بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم، ونحو20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات).
ضريبة الدخل
من المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد، وسعر 22.5% للشركات التى تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الإلكترونية ولها كيان وشكل قانونى.
ضريبة رسم تنمية موارد
يتضمن مشروع قانون التجارة الإلكترونية، فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت، حيث يجرى حاليا دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.