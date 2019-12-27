رياضة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
يدرس نادي الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير القادم، في صفقة انتقال حر. وعقد مسئولو نادي بيراميدز، جلسة مع السعيد، من أجل تجديد عقده لموسمين مقبلين، بنفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي، ويقدر بحوالي مليون دولار في الموسم، لكن اللاعب يرى أن المقابل المادي لا يناسب الإمكانيات التي يمتلكها، بجانب الأداء الذي يقدمه مع الفريق.
على الجهة الأخرى، تواصل مسئولي الزمالك مع عبد الله السعيد، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم تصل المفاوضات لدرجة الجدية التي كانت عليها عندما كان لاعبًا في الأهلي، ويضع الزمالك السعيد كأول أولوياته، لعدة أسباب، أهمها أن تكون الصفقة ردًا على تعاقد الأحمر مع كهربا. كما أن الزمالك، يحتاج خدمات
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مدرب بيراميدز: قبلت المخاطرة وأعدكم بتطوير الفريق

أكد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الفريق قبل قبول مهام تولي القيادة الفنية. وتحدث المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قائلًا:"أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.. قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات الفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".
الأهلى -والإتحاد‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
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الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
محمود- كهربا

محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تحمل آية قرآنية: «وينصرك الله نصرا عزيزا»، وعلق قائلًا: "ليست صدفة إنها رسالة لك". وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، قد أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع محمود كهربا، الذي رحل عن فريق الزمالك دون رغبة الأخير، قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي.
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مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متمنيًا له الشفاء العاجل، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وكتبت حسابات الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "خالص التمنيات بالشفاء العاجل": "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".
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