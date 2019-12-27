تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد
تحرير:علي الزيني
٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
عبدالله السعيد
يدرس نادي الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير القادم، في صفقة انتقال حر. وعقد مسئولو نادي بيراميدز، جلسة مع السعيد، من أجل تجديد عقده لموسمين مقبلين، بنفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي، ويقدر بحوالي مليون دولار في الموسم، لكن اللاعب يرى أن المقابل المادي لا يناسب الإمكانيات التي يمتلكها، بجانب الأداء الذي يقدمه مع الفريق.
على الجهة الأخرى، تواصل مسئولي الزمالك مع عبد الله السعيد، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم تصل المفاوضات لدرجة الجدية التي كانت عليها عندما كان لاعبًا في الأهلي، ويضع الزمالك السعيد كأول أولوياته، لعدة أسباب، أهمها أن تكون الصفقة ردًا على تعاقد الأحمر مع كهربا.
كما أن الزمالك، يحتاج خدمات
على الجهة الأخرى، تواصل مسئولي الزمالك مع عبد الله السعيد، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم تصل المفاوضات لدرجة الجدية التي كانت عليها عندما كان لاعبًا في الأهلي، ويضع الزمالك السعيد كأول أولوياته، لعدة أسباب، أهمها أن تكون الصفقة ردًا على تعاقد الأحمر مع كهربا.
كما أن الزمالك، يحتاج خدمات اللاعب، خاصة أن الأبيض لا يحق له سوى التعاقد مع لاعب وحيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيكون هو البديل المناسب للتونسي فرجاني ساسي، المتوقع أن يغادر قلعة ميت عقبة خلال الفترة القادمة.
ما موقف اللاعب من الانتقال للزمالك؟
عبدالله السعيد رحب باللعب للزمالك، خاصة أنه يريد الاعتزال في نادي جماهيري، لكن المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعب، سيكون الفيصل في الأمر، خاصة أن الخلاف على تمديد تعاقده مع بيراميدز، هو المقابل المادي.
وانتقل السعيد إلى نادي بيراميدز في شهر يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي، الذي عرضه للبيع بعدما وقع للزمالك، ثم انتقل إلى كوبيون بوليسورا الفنلندي، ومنه إلى أهلي جدة السعودي، ثم العودة إلى الدوري المصري، عبر بيراميدز.
ويقدم السعيد أداءً مميزًا خلال الفترة الأخيرة، ويحتل صدارة هدافي الدوري الممتاز، برصيد تسعة أهداف، ويتبقى له هدفًا واحدًا ليصبح تاسع لاعب مصري يدخل نادي المائة.