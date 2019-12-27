تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

عبدالله السعيد

يدرس نادي الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير القادم، في صفقة انتقال حر. وعقد مسئولو نادي بيراميدز، جلسة مع السعيد، من أجل تجديد عقده لموسمين مقبلين، بنفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي، ويقدر بحوالي مليون دولار في الموسم، لكن اللاعب يرى أن المقابل المادي لا يناسب الإمكانيات التي يمتلكها، بجانب الأداء الذي يقدمه مع الفريق.

على الجهة الأخرى، تواصل مسئولي الزمالك مع عبد الله السعيد، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم تصل المفاوضات لدرجة الجدية التي كانت عليها عندما كان لاعبًا في الأهلي، ويضع الزمالك السعيد كأول أولوياته، لعدة أسباب، أهمها أن تكون الصفقة ردًا على تعاقد الأحمر مع كهربا. كما أن الزمالك، يحتاج خدمات