طرح البرومو التشويقي لفيلم «يوم وليلة»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

بوستر الفيلم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "يوم وليلة"، الإعلان التشويقي للفيلم، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وخالد سرحان، وحنان مطاوع، وميدو عادل، وحمزة العيلي، تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني، ونشر أحمد الفيشاوي، البوستر التشويقي للفيلم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق "الفيشاوي"، عليها "يوم وليلة.. قريباً"، ونال العديد من الإعجابات والتعليقات، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.

من المقرر عرض فيلم "يوم وليلة" من خلال العرض الخاص للفيلم يوم 5 يناير المقبل، على أن يتم طرح الفيلم بدور العرض بدءا من يوم 6 يناير المقبل. وكان الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان