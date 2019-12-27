عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

التجارة الإلكترونية

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.

ويضيف الحسينى أن تطبيق هذه الضرائب سيتم أولا من خلال الشركات المصرية المحلية والتى لها تعاملات مع شركات عالمية مثل جوجل وفيسبوك، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة وجود شركة دعاية وإعلان مصرية لها تعاملات مع شركة جوجل العالمية يتم تحصيل الضريبة بنسبة معينة من دخل شركة جوجل فى الشركة المصرية، وذلك يتم