مليارات التجارة الإلكترونية.. بيزنس خارج السيطرة (ملف)

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

رغم أن تجارة "الأونلاين" وفرت على كثير من المواطنين عناء التسوق فى مختلف الأماكن والمرور على عشرات المحلات بحثا عن طلبهم، فإن الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، ولا يخلو من المشكلات، إذ يتعرض ملايين الأشخاص حول العالم للغش التجارى أو النصب بسبب التسوق عبر الإنترنت، وهو ما زاد على حده فى البلدان العربية وانتشر مؤخرًا فى مصر، وأصبحت مجالا خصبا للنصابين الذين طوروا أساليب وألاعيب تواكب التكنولوجيا الجديدة، فى ظل غياب قوانين قادرة على حماية المستهلكين، وضبط وتنظيم حركة تعاملات بمليارات الجنيهات، لتصبح خطرا يهدد ملايين المتسوقين عبر الإنترنت.

ضحايا التسوق عبر الإنترنت يفضحون نصابى الأونلاين "التحرير" رصدت عددا من تجارب المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، بعضها إيجابى ومعظمها سلبى، إذ يرى مواطنون، أن الشراء أونلاين مريح لكنه غير مضمون، ويؤكد آخرون أن 95% نصب وغش تجارى، فيما روى ناجون من الفخ تجاربهم فأحدهم كاد يشتري «أيفون مضروب»

ضحايا التسوق عبر الإنترنت يفضحون نصابى الأونلاين

"التحرير" رصدت عددا من تجارب المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، بعضها إيجابى ومعظمها سلبى، إذ يرى مواطنون، أن الشراء أونلاين مريح لكنه غير مضمون، ويؤكد آخرون أن 95% نصب وغش تجارى، فيما روى ناجون من الفخ تجاربهم فأحدهم كاد يشتري «أيفون مضروب» بـ8 آلاف جنيه، وأفادت الغالبية أن بعد الدفع "تليفون التاجر بيتقفل والأكونت بيختفى". (للمزيد: روايات وتجارب المواطنين مع الأونلاين وأساليب النصب عليهم)

4 مراحل للنصب على صغار التجار.. و«المسوق الوسيط» ضحية جديدة للمصانع

تجمع تجارة الأونلاين مختلف الأعمار والمؤهلات الدراسية من الرجال والسيدات، حيث أصبحت ملاذا لكل من يريد زيادة الدخل، أو من يبحث عن عمل ويفشل فى الحصول على وظيفة فى القطاعين العام والخاص، ولكنها كأى عمل لها مميزاتها وعيوبها التى يعانى منها كل من يتخذ القرار بأن يمارسها، ومنهم من يعمل لحساب نفسه، وآخرون يختارون أن يكونوا حلقة وصل أو مسوقا وسيطا وبين المصنع وصغار التجار أو الزبائن مقابل نسبة من العملية. (اعرف مراحل النصب)

10 نصائح للشراء الآمن عبر مواقع التسوق على الإنترنت

أطلق جهاز حماية المستهلك، العديد من حملات التوعية الخاصة بكيفية تعامل المستهلكين بشكل آمن لمنصات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والإعلانات المضللة، ويخصص الجهاز رقم 19588 لتلقى الشكاوى أو عبر الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg. (نصائح مهمة من الخبراء وحماية المستهلك)

برلمانيون: المتاجر الإلكترونية خطر.. وتحتاج إلى إجراءات حاسمة

البرلمان حذر مرارا من خطر انتشار المتاجر الإلكترونية وزيادة حجم المتعاملين معها من المواطنين، وتقدم عدد من النواب بأدوات رقابية لفرض قيود ورقابة على التجارة الإلكترونية الداخلية، لكن كلها لا تزال قيد الدراسة، نظرا لصعوبة السيطرة على الأسواق الإلكترونية التى تعمل معظمها من خارج البلاد ولا تخضع لأى رقابة. (اعرف كيف يرى النواب التسوق الإلكتروني وخططهم لمواجهة مخاطرها)

مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، وتدرس أيضا فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. (التفاصيل)

عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة. (ماذا قال الخبراء؟)

وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

كشف عمرو طلعت، أن الحكومة تجهز قانونا جديدا لحماية حقوق المواطنين والدولة، موضحا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من صغار الصناع ووالدولة تقدم فرصا هائلة للشركات، وأوضح رئيس شركة تسوق إلكتروني أنهم يواجهون أزمات وتحديات كبيرة، مشددا على أن أهمية التجارة الأونلاين، في إنها ستنهى جشع التجار. (خطة وزارة الاتصالات وموقف شركات التسوق)

أرقام التجارة الإلكترونية فى مصر

- 2 مليار دولار حجم البيع أونلاين سنويا

- 2.7 مليار دولار حجم التجارة المتوقع فى 2020

- 90 % حجم السوق غير الرسمى

- 48 مليون مستخدم للإنترنت

- 17 مليون مصرى يقومون بالشراء عبر الإنترنت

- 77 % من المشترين عبر الإنترنت يفضلون الدفع عند الاستلام

- 63 % من المتسوقين شبابا

- 64 % من السلع الأكثر شراء «إلكترونية»