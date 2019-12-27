سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مليارات التجارة الإلكترونية.. بيزنس خارج السيطرة (ملف)

٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
التجارة الإلكترونية (تعبيرية)
التجارة الإلكترونية (تعبيرية)
رغم أن تجارة "الأونلاين" وفرت على كثير من المواطنين عناء التسوق فى مختلف الأماكن والمرور على عشرات المحلات بحثا عن طلبهم، فإن الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، ولا يخلو من المشكلات، إذ يتعرض ملايين الأشخاص حول العالم للغش التجارى أو النصب بسبب التسوق عبر الإنترنت، وهو ما زاد على حده فى البلدان العربية وانتشر مؤخرًا فى مصر، وأصبحت مجالا خصبا للنصابين الذين طوروا أساليب وألاعيب تواكب التكنولوجيا الجديدة، فى ظل غياب قوانين قادرة على حماية المستهلكين، وضبط وتنظيم حركة تعاملات بمليارات الجنيهات، لتصبح خطرا يهدد ملايين المتسوقين عبر الإنترنت.
ضحايا التسوق عبر الإنترنت يفضحون نصابى الأونلاين "التحرير" رصدت عددا من تجارب المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، بعضها إيجابى ومعظمها سلبى، إذ يرى مواطنون، أن الشراء أونلاين مريح لكنه غير مضمون، ويؤكد آخرون أن 95% نصب وغش تجارى، فيما روى ناجون من الفخ تجاربهم فأحدهم كاد يشتري «أيفون مضروب»
اقرأ المزيد
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

وزارة الاتصالات تمثل حلقة الوصل بين كل الجهات المعنية بقانون التجارة الإلكترونية، باعتبارها المشرف على البنية التكنولوجية المؤهلة لإتمام عمليات التجارة الإلكترنية، فضلا عن دورها الرقابى وفقًا لقوانين حماية البيانات، ويؤكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها اهتمام بالغ للتحول للمجتمع الرقمى، وزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى عام 2022، حيث تستهدف مصر التوسع بالأسواق الخليجية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى عددا من التحالفات الاستثمارية، فضلا عن تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية، لتشجيعها على التصدير للخارج.
شوبينج اون لاين (1)

عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

برلمانيون: المتاجر الإلكترونية خطر.. وتحتاج إلى إجراءات حاسمة

فتحت أسواق الإنترنت الباب على مصراعيه أمام المستهلكين لشراء مئات المنتجات بطريقة سهلة ومريحة، دون تكبد عناء ومشقة التجول فى أماكن مختلفة بحثًا عن المنتج المثالى، لكن مع تزايد حجم التجارة عبر الإنترنت ظهرت عدة مساوئ لا يمكن تغافلها، أبرزها عدم جودة المنتج كما تظهره الصور المنتشرة على مواقع التسويق أو تعرض بعض المواطنين لحالات النصب والسرقة المتكررة بسبب التعامل مع متاجر وهمية، فضلا عن تعرض البعض لسرقة حساباته البنكية بسرقة الأرقام الخاصة بالبطاقات الائتمانية.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

السيسي يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي اليوم الجمعة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أشاد بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

وزير الاتصالات: الرئاسة مهتمة بملف التجارة الإلكترونية.. وهناك إجراءات

وزارة الاتصالات تمثل حلقة الوصل بين كل الجهات المعنية بقانون التجارة الإلكترونية، باعتبارها المشرف على البنية التكنولوجية المؤهلة لإتمام عمليات التجارة الإلكترنية، فضلا عن دورها الرقابى وفقًا لقوانين حماية البيانات، ويؤكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة لديها اهتمام بالغ للتحول للمجتمع الرقمى، وزيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 19 مليار دولار فى عام 2022، حيث تستهدف مصر التوسع بالأسواق الخليجية والإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى عددا من التحالفات الاستثمارية، فضلا عن تقديم عدد من الحوافز للشركات المصرية، لتشجيعها على التصدير للخارج.
شوبينج اون لاين (1)

عقبة وحيدة لفرض الضرائب.. وخبراء: سوق الأونلاين غير منظم

يقول الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، إن الحكومة لا بد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.
شوبينج اون لاين (1)

مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل، ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنويا.
شوبينج اون لاين (5)

10 نصائح للشراء الآمن عبر مواقع التسوق على الإنترنت

أطلق جهاز حماية المستهلك، العديد من حملات التوعية الخاصة بكيفية تعامل المستهلكين بشكل آمن لمنصات التجارة الإلكترونية ومكافحة الغش والإعلانات المضللة، ويخصص الجهاز رقم 19588 لتلقى الشكاوى أو عبر الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]