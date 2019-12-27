رياضة

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون
بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
بداية المباراة جاءت سريعة، وتعرض إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 12، بعدما تدخل على ديجو جوتا، المنفرد بالمرمى، ليضطر جوارديولا لإخراج أجويرو من الملعب وإشراك الحارس البديل كلاوديو برافو. وفي الدقيقة 23، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو،
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عبدالله السعيد

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

يدرس نادي الزمالك التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير القادم، في صفقة انتقال حر. وعقد مسئولو نادي بيراميدز، جلسة مع السعيد، من أجل تجديد عقده لموسمين مقبلين، بنفس الراتب الذي يحصل عليه مع النادي، ويقدر بحوالي مليون دولار في الموسم، لكن اللاعب يرى أن المقابل المادي لا يناسب الإمكانيات التي يمتلكها، بجانب الأداء الذي يقدمه مع الفريق.
تشاتشيتش

مدرب بيراميدز: قبلت المخاطرة وأعدكم بتطوير الفريق

أكد المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أنه يعلم جيدًا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائًما، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا عن الفريق قبل قبول مهام تولي القيادة الفنية. وتحدث المدرب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، قائلًا:"أعلم جيدا الطموح الموجود لدى النادي، خاصة وأن بيراميدز من الأندية التي تتواجد على القمة دائما.. قرأت الكثير عن بيراميدز وتابعت مباريات الفريق، وطريقة اللعب في الفترة الماضية قبل تولي المهمة".
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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
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ايدرسون

إيدرسون عن اللحاق بليفربول: سنقدم أفضل ما لدينا

علق إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، على المواجهة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول يبقى على أرض الملعب ولا يؤثر على علاقته مع زملائه في المنتخب البرازيلي في أنفيلد. وقال إيدرسون في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أمتلك علاقة جيدة بأليسون بيكر، وفيرمينو وفابينو، عندما يكون هناك إجازة نقضيها معًا، يكون صعبًا أحيانًا أن نلتقي بسبب المباريات التي نخوضها، لكن دائمًا الصراع يكون في الملعب فقط وليس خارجه".
فاردي

فاردي عن مواجهة ليفربول: نشعر بالإحباط.. ولكن

تحدث جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي عن هزيمة فريقه أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه يجب التعافي من تلك الخسارة والاستعداد بشكل جيد لمواجهة ليفربول، حيث قال فاردي: "نثق في قدراتنا، ولكن علينا أن نُظهر ما نملك في كل مباراة، حاليا نتواجد في المركز الذي نستحقه". وأكمل اللاعب صاحب الـ32 عامًا: "ندرك أن فريقنا يملك مواهب كثيرة ونستطيع إيذاء الفرق الأخرى عندما نقدم أفضل ما لدينا". وأكمل: "نشعر بالإحباط بعض الشيء لنتيجة مباراة مانشستر سيتي، ولكن الآن علينا الانتفاض والاستعداد لمواجهة ليفربول".
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
أومتيتي

مانشستر سيتي مهتم بضم لاعب برشلونة

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات مع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لتدعيم خط دفاعه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها إيميريك لابورت التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، وتراجع مستوى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي، والإصابات المتكررة أيضا للظهير الأيسر بينجامين ميندي، حيث ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن النادي الإنجليزي مهتم للغاية بضم أومتيتي في يناير المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع فريقه.
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