مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون
تحرير:علي الزيني
٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون
بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
بداية المباراة جاءت سريعة، وتعرض إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 12، بعدما تدخل على ديجو جوتا، المنفرد بالمرمى، ليضطر جوارديولا لإخراج أجويرو من الملعب وإشراك الحارس البديل كلاوديو برافو.
وفي الدقيقة 23، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو،
بداية المباراة جاءت سريعة، وتعرض إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 12، بعدما تدخل على ديجو جوتا، المنفرد بالمرمى، ليضطر جوارديولا لإخراج أجويرو من الملعب وإشراك الحارس البديل كلاوديو برافو.
وفي الدقيقة 23، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، نفذها رحيم سترلينج، وتصدى لها الحارس، ليتم إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس قبل بدأ التنفيذ، وفي الإعادة سدد سترلينج الكرة بنفس الطريقة على يمين الحارس ليتصدى لها بنجاح قبل أن ترتد مجددًا، ويتابعها رحيم إلى داخل الشباك.
وفي الدقيقة 50، أرسل دي بروين كرة بينية إلى رحيم سترلينج، الذي وضع الكرة من فوق حارس المرمى، سكنت الشباك، وبعد مرور خمس دقائق، قلص أداما تراوري الفارق لفريق ولفرهامبتون، بعدما أطلق تسديدة أرضية سكنت شباك برافو.
وفي الدقيقة 82، أدرك خيمينيز، هدف التعادل بعدما استقبل تمريرة تراوري، بتسديدة داخل شباك مانشستر سيتي، وبعد مرور خمس دقائق، ترجم ولفرهامبتون سيطرته بتسجيل هدف الفوز، عن طريق دوهيرتي، الذي أطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.