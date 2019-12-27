مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

تحرير:علي الزيني ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.

بداية المباراة جاءت سريعة، وتعرض إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 12، بعدما تدخل على ديجو جوتا، المنفرد بالمرمى، ليضطر جوارديولا لإخراج أجويرو من الملعب وإشراك الحارس البديل كلاوديو برافو. وفي الدقيقة 23، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو،