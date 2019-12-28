مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

مانشستر يونايتد

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل نورويتش سيتي نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب كارو رود، في تمام الساعة 7:30 مساء.ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 29 نقطة، بينما يتذيل نورويتش جدول الترتيب