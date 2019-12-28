التموين: صرف 90 % من السلع التموينية لشهر ديسمبر
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
السلع التموينية
أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.
ويبلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم حوالي 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بنحو 89 مليار جنيه.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه جار ايضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.وجاء هذا الإجراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طمأن المواطنين
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه جار ايضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
وجاء هذا الإجراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طمأن المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.
وبدأت وزارة التموين، حذف غير مستحقي الدعم التمويني من البطاقات التموينية، أول العام الجاري 2019، وخلال المرحلة الأولي تم حذف ما يقرب من 410 ألف بطاقة تموينية في شهر فبراير، ثم تم حذف حوالي 420 ألف بطاقة في المرحلة الثانية خلال شهر مارس 2019، وحوالي 460 ألف بطاقة في المرحلة الثالثة بإجمالى 1.29 مليون بطاقة، مقيد عليها 500 ألف مواطن.