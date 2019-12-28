التموين: صرف 90 % من السلع التموينية لشهر ديسمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

السلع التموينية

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات. ويبلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم حوالي 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بنحو 89 مليار جنيه.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه جار ايضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.وجاء هذا الإجراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طمأن المواطنين