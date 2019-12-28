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التموين: صرف 90 % من السلع التموينية لشهر ديسمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
السلع التموينية
السلع التموينية
أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات. ويبلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم حوالي 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بنحو 89 مليار جنيه.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه جار ايضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.وجاء هذا الإجراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طمأن المواطنين
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ميناء شرم الشيخ البحري

ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة إلكترونيًا

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ اعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
شوبينج اون لاين (1)

مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل، ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنويا.
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بنزين

رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

مبادرة لتخفيض سعر المكرونة الموردة لوزارة التموين

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المكرونة التي توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية. وقال حسانين في بيان له اليوم، الخميس، إنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توريد المكرونة للوزارة لطرحها للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 6 جنيهات و900 قرش للكيلو بدلًا من 7 جنيهات و300 قرش للكيلو؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف العبء عن المواطنين.
وزارة-المالية

4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيًرا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
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