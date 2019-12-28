سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة إلكترونيًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
ميناء بحري
ميناء بحري
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة»؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأكد الوزيران، ضرورة ضغط الجدول الزمني، وتسريع وتيرة العمل في تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و«النافذة الواحدة»؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي.وناقش
اقرأ المزيد
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين: صرف 90 % من السلع التموينية لشهر ديسمبر

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، وصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات. ويبلغ عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم حوالي 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بنحو 89 مليار جنيه.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ اعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1512 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
شوبينج اون لاين (1)

مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني

بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيسبوك وجوجل، ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وقدرت مصلحة الضرائب الحصيلة الأولية لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وغيرها بنحو مليار جنيه سنويا.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزارة-المالية

2019.. صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية

شهد عام 2019، إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكًا أصيلاً في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وأطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال.
الجمارك

المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى النافذة الواحدة والتيسيرات الجمركية التي تتضمن محفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقينًا بأن المواطن شريك أصيل في المسئولية الوطنية، وإدراكًا لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريرًا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
وزير-الماليه

المالية: مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الأمن والأمان

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الأمن والأمان ، الصادر عن مؤسسة جالوب لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار. وأوضح التقرير أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108% عام 2016/ 2017، إلى 90.5% بنهاية يونيه 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالي الحالي.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الاستقرار السياسي أدى إلى نجاح برنامج الإصلاح

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، الذى شهد نهاية موازنة العام المالي 2018/ 2019، فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019/ 2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. ولفت معيط إلى حرص الوزارة على نشر ما يجسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها عام 2019؛ وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]