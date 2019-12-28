رياضة

الزمالك يصطدم بزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
الزمالك
الزمالك
في اختبار إفريقي صعب ومعقد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق زيسكو الزامبي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث نادي الزمالك عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المعقد محليًا مؤخرًا، وسلسلة الخسائر والتعادلات المستمرة خلال آخر ثلاثة مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز. خاض الأبيض 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته الإفريقية برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين، حيث خسر الأبيض مباراته الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة. في المقابل، يحتل زيسكو المركز الرابع بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكلا منها، والخسارة من مازيمبي
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منتخب مصر الأولمبي

ذهبية المنتخب الأولمبي وتألق صلاح.. إنجازات الكرة المصرية في 2019

شهد عام 2019 أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية، لعل أبرزها تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ الفراعنة الصغار، ليحجز عن جدارة واستحقاق مقعده في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت مبارياتها في نوفمبر الماضي على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، إذ نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على كل من منتخب مالي بهدف نظيف، وعلى غانا بنتيجة 3-2، والكاميرون بنتيجة 2-1.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
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مران الزمالك في زامبيا

الزمالك في زامبيا.. جلستان لـ«كارتيرون» وحضور السفير

عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو، في الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.
مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
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تعرف علي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز ثنائية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقتين 16 و68، ليحصد أبناء ميت عقبة أول 3 نقاط في المجموعة . وبذلك الفوز يحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكنغولي المجموعة برصيد 6 نقاط .
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5 أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك وأول أغسطس

يسعى الزمالك إلى النهوض في دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي "أول أغسطس"، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام في القاهرة، حين تدخل المجموعة الأولى بدوري الأبطال لموسم 2019- 2020، جولتها الثانية. الهزيمة 3-0 أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوبومباشي تركت الزمالك في ذيل ترتيب المجموعة، وأدت إلى إقالة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش "ميتشو" بسبب سلسلة من النتائج غير الجيدة، ثم تم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بديلا له لقيادة "الفرسان البيض" في الفترة المقبلة.
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