الزمالك يصطدم بزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الزمالك

في اختبار إفريقي صعب ومعقد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق زيسكو الزامبي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث نادي الزمالك عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المعقد محليًا مؤخرًا، وسلسلة الخسائر والتعادلات المستمرة خلال آخر ثلاثة مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز. خاض الأبيض 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته الإفريقية برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين، حيث خسر الأبيض مباراته الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة. في المقابل، يحتل زيسكو المركز الرابع بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكلا منها، والخسارة من مازيمبي

ويحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته الإفريقية برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين، حيث خسر الأبيض مباراته الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.



في المقابل، يحتل زيسكو المركز الرابع بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكلا منها، والخسارة من مازيمبي بهدفين نظيفين، خلال الجولتين الماضيتين.



ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد هيرال، ويعاونه ستايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.



ويسعى الفارس الأبيض لاستغلال تعادل فريقي مازيمبي الكونغولي، ونظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس حيث يتصدر الفريق الكونغولي بـ7 نقاط، فيما يأتي الفريق الأنجولي ثالثًا برصيد نقطتين،

