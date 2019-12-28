رياضة

ذهبية المنتخب الأولمبي وتألق صلاح.. إنجازات الكرة المصرية في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
شهد عام 2019 أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية، لعل أبرزها تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ الفراعنة الصغار، ليحجز عن جدارة واستحقاق مقعده في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت مبارياتها في نوفمبر الماضي على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، إذ نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على كل من منتخب مالي بهدف نظيف، وعلى غانا بنتيجة 3-2، والكاميرون بنتيجة 2-1.
وفي الدور نصف النهائي للبطولة القارية، فاز المنتخب الأولمبي على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتوج الفراعنة بلقب المسابقة لأول مرة، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين، ليسجل رمضان صبحي هدف الانتصار في الدقيقة 114. وبعد بطولة إفريقيا،
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الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يصطدم بزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا

في اختبار إفريقي صعب ومعقد، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره فريق زيسكو الزامبي، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، في العاصمة الزامبية لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبحث نادي الزمالك عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المعقد محليًا مؤخرًا، وسلسلة الخسائر والتعادلات المستمرة خلال آخر ثلاثة مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز. خاض الأبيض 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد في نزهة أمام بيرنلي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020 للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 20، وذلك عندما يرحل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور، في تمام الساعة 9:45 مساء، وسبق وأن تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهة وحيدة، وفي تلك اللقاءات سجل لاعبو الشياطين الحمر 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 6 أهداف، وتواجها في تيرف مور 5 مرات من قبل، حقق خلالها اليونايتد الانتصار في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر.
مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يٌسقط في البريميرليج أمام ولفرهامبتون

بعد مباراة مثيرة، خطف فريق ولفرهامبتون، فوزًا ثمينًا من نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب «مولينيو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني.
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مران الزمالك 1

مران الزمالك.. تدريبات بدنية للحراس واستغلال الفرص

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، استعدادًا لمواجهة نظيره زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في المباراة المقبلة، وعدم النظر إلى أي أمور أخرى. وقام كارتيرون بمتابعة فترة الإحماء التي تسبق التدريبات الجماعية، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.
محمد صلاح مدرب الزمالك

صلاح: الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا

علق محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، على أداء الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء ستتوج بدوري الأبطال هذا الموسم. وأضاف صلاح خلال حوار تليفزيوني على قناة "صدى البلد": "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيء". وأكمل محمد صلاح، خلال حواره: "الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم خلال الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم بتقديم أداء جيد، أحيانا تحتاج لتحقيق الفوز فقط".
ماكليش - مرتضى منصور

ماكليش: فترة عملي في الزمالك كانت معقدة

قال المدرب الصربي أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فترة عمله في القلعة البيضاء، كانت معقدة، مؤكدًا أن رئيس النادي مرتضى منصور كان يتدخل في عمله ويريد اختيار التشكيل، جاء ذلك خلال حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "فترة عملي في الزمالك كانت معقدة حتى لو فزنا بالمباريات، أجد مرتضى منصور رئيس النادي يسألني لماذا لا تشرك هذا اللاعب أو لماذا يلعب هذا؟، النادي خسر قيمته بتلك الطريقة".
كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

كارتيرون.. قدرة على تحسين النتائج وبطولات قارية

دائما ما يعرف التحدي، منذ أن كان فتى صغيرًا يلعب لفريقه المحلي في مدينة كوت درمو الفرنسية، حتى توجه إلى القيادة الفنية للأندية، كان عقده الاحترافي الأول في بداية موسم 1992-1993، مع ستاد لافالوي الفرنسي، وأنهى مسيرته الكروية في موسم 2006-2007، وتولى تدريب فريق كان مؤقتًا.. المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي اقترب من قيادة فريق الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بدأ مشواره في عام 2008، التدريبي مع كاين الفرنسي، وانتقل إلى ديجون عام 2009، وقاد الفريق إلى بطولة الدوري الممتاز.
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