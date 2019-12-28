ذهبية المنتخب الأولمبي وتألق صلاح.. إنجازات الكرة المصرية في 2019

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

شهد عام 2019 أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية، لعل أبرزها تتويج المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخ الفراعنة الصغار، ليحجز عن جدارة واستحقاق مقعده في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني شوقي غريب، نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت مبارياتها في نوفمبر الماضي على ملعبي القاهرة والسلام بمشاركة 8 منتخبات، إذ نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على كل من منتخب مالي بهدف نظيف، وعلى غانا بنتيجة 3-2، والكاميرون بنتيجة 2-1.

وفي الدور نصف النهائي للبطولة القارية، فاز المنتخب الأولمبي على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتوج الفراعنة بلقب المسابقة لأول مرة، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين، ليسجل رمضان صبحي هدف الانتصار في الدقيقة 114. وبعد بطولة إفريقيا،

وفي الدور نصف النهائي للبطولة القارية، فاز المنتخب الأولمبي على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتوج الفراعنة بلقب المسابقة لأول مرة، بالفوز في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين، ليسجل رمضان صبحي هدف الانتصار في الدقيقة 114.

وبعد بطولة إفريقيا، ضمن منتخب مصر الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك للمرة الـ 12 في تاريخ الفراعنة، رفقة منتخبي كوت ديفوار وصيف البطولة، ومنتخب جنوب إفريقيا الذي حصد المركز الثالث بعد فوزه على غانا بضربات الترجيح.

وعلى صعيد الأندية، تمكن فريق الزمالك في عام 2019 من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الأبيض في 26 مايو الماضي ، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5-3.

عام 2019 أعاد الألقاب الإفريقية لنادي الزمالك بعد فترة غياب طويلة للغاية، حيث يعود آخر لقب قاري حققه الزمالك لعام 2003، حينما توج الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وامتدت إنجازات كرة القدم المصرية في 2019 إلى إنجلترا من خلال نجم الكرة المصرية وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي حقق العديد من النجاحات والألقاب في العام الجاري.

محمد صلاح توج مع فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2019، وذلك للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز في النهائي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، على فريق توتنهام بهدفين دون رد، ليصبح صلاح اللاعب المصري الأول الذي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا.

نجاحات محمد صلاح استمرت، ليحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، وذلك في الموسم الماضي للمسابقة، رفقة الثنائي السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج، كما بدأ محمد صلاح عام 2019 بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

ولم يكتف محمد صلاح بهذا القدر، ولكنه قاد فريقه لحصد لقب آخر وهو كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ ليفربول بعد الفوز في النهائي على فريق فلامنجو بهدف نظيف.

وعلى المستوى المحلي، واصل الأهلي سيطرته على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ليحرز اللقب في موسمه الماضي للمرة الـ 41 في تاريخ القلعة الحمراء، بعد منافسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز، فيما توج نادي الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه في النهائي على فريق بيراميدز بثلاثية دون رد، فيما نجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر المصري للموسم الماضي، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.

وشهد عام 2019 بعض الإخفاقات لكرة القدم المصرية، لعل أبرزها خروج منتخب مصر الأول من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير المصرية تكرار المنتخب لإنجاز عام 2006، حينما توج الفراعنة باللقب القاري في البطولة التي أقيمت في مصر أيضا.

وعلى صعيد الأندية، ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها من فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، في مباراة الذهاب، قبل الفوز إيابا بهدف نظيف.