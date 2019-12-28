انفجار في مصنع طائرات أمريكي يوقع عشرات الجرحى

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

انفجار طائرة - أرشيفية

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة. وقال جون جالاجار مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة. ومن جانبهم، قال مسؤولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال دانييل ويجنر نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدجويك إن الإصابات كانت محدودة لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب العطلات.وأضاف ويجنر إن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين مما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى.وأظهر مقطع مصور