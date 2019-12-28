«واتساب» يقدم ميزة «تدمير الرسائل» ذاتيًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

واتساب

يتضمن الإصدار التجريبي الحديث لبرنامج "واتساب" للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية قوله إن الخاصية الجديدة، تتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.

وتمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.