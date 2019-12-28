الصومال: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

سيارة مفخخة - أرشيفية

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجار على الفور، إلا أنه غالبا ما تشن حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة مثل تلك الهجمات.