استمرار الأمطار الغزيرة بالإسكندرية.. وحركة الملاحة منتظمة

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

أمطار الإسكندرية

تواصلت الأمطار على الإسكندرية بغزارة لليوم الرابع على التوالي مما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، وأثرت على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم، بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي ومنتظم. وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، اليوم السبت، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي