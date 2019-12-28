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برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية

تحرير:أحمد جاد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
النواب
النواب
قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أننا أصبحنا فى حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
توت-عنخ-امون (1)

بـ7 آلاف كوب قهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل «جينيس»

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إن "جينيس" مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجا للمتحف، المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، عالميا وبشكل كبير.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

تعديل وزاري واتفاقيتين وطرح مشروع.. البرلمان في أسبوع

شهد مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة خلال ثلاثة أيام متتالية بدأت يوم الأحد الماضي وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري وعلى ثلاثة مشروعات قوانين نهائيا اضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعى. وطرح مشروع قانون الإدارة المحلية وتأجيل استكمال مناقشته وذلك ارجاء مشروعي قانوني الزراعة العضوية وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور الوزراء المختصين. كما استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد " بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى لبحث أوجه التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.
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البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
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عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.
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عبد العال: توقيت إجراء انتخابات المحليات «مش شغلتنا»

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسؤولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات "مش شغلتنا" على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلماني. وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية ولكى تتواجد لابد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات امتى "مش شغلتنا".
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