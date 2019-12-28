برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية

تحرير:أحمد جاد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

النواب

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أننا أصبحنا فى حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة