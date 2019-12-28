برلماني: مصلحة مصر تقتضي إصدار قانون الإدارة المحلية
تحرير:أحمد جاد
٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
النواب
قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى مصر، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية التي تتم من مختلف مؤسسات الدولة المصرية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أننا أصبحنا فى حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أننا أصبحنا فى حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة أو تعديل علي النصوص المطروحة، وبالتالي من لديه رؤية يستطيع تقديمها إبان المناقشات بالجلسة العامة وليس تعطيل القانون والذي ننتظره جميعا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نواب البرلمان يدركون بشكل حقيقي إشكاليات المحليات، و90% من الأدوات الرقابية التي يتم تقديمها من النواب بشأن المحليات وتحدياتها وإشكالياتها، ومن ثم عدم مناقشة القانون أو تأخيره من شأنه أن يزيد الأمر تعقيد ويساعد المحليات علي الاستمرار فى إشكالياتها، وبالتالي لا جدال علي أن مصر فى حاجة إلى قانون الإدارة المحلية الذي بطبيعة الحال بذل به جهد كبير من اللجان النوعية.
وأكد الغول، على أن الدولة المصرية في حاجة لأعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي على المحليات الذي انتشر فيها الفساد وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية، منتقدا الحديث عن أي بنود بها إشكاليات عدم دستورية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل النسب، مؤكدا على أن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان به، حيث لا يصدر تشريع من البرلمان به أي شبهات دستورية، وبالتالي لابد أن يغلب الجميع المصلحة العامة على الشخصية ويتم إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة، متضمنة تأكيد رئيس المجلس بأن قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.