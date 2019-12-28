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76 قتيلًا و51 مصابًا حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
سيارة مفخخة - أرشيفية
سيارة مفخخة - أرشيفية
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشيو" صباح اليوم السبت إلى 76 قتيلا على الأقل و51 مصابا. وتوقع المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفاع أعداد القتلى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين يتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما أكد عمدة "مقديشيو" عمر محمود محمد أن من بين القتلى طلابا جامعيين.
ولم تعلن آي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة في الصومال.

انفجار-سيارة-مفخخة (2)

الصومال: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
اردوغان (1)

اليونان تنتقد خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

انتقد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا. وقال فارفيتسيوتيس حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "الرئيس التركي بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط بأنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا". وشدد المسئول اليوناني على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
احتجاجات هونج كونج (2)

اعتقال 336 شخصا في هونج كونج خلال عطلة أعياد الميلاد

أعلنت الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة، اعتقال 336 شخصا خلال عطلة أعياد الميلاد بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، وذلك مع استمرار الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم الشرطة كووك كا-تشوين - في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن من بين المعتقلين 92 سيدة وطفلا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وأدان التعرض للمواطنين في مراكز التسوق والمطاعم وتخريب البنية التحتية العامة بما في ذلك محطات المترو والبنوك والشبكة الكهربائية. وذكرت الشبكة أنه بذلك ارتفع عدد الأشخاص المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة في هونج كونج منذ أكثر من ستة أشهر إلى نحو سبعة آلاف شخص.
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مقتل وإصابة 65 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

أفادت السلطات المحلية في كازاخستان اليوم الجمعة، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرين، بينهم أطفال، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألماتي. وذكرت السلطات وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران (بيك أير) الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم، مضيفة أن الطائرة المنكوبة سقطت عقب إقلاعها بفترة قليلة، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين، وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث.
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انفجار-سيارة-مفخخة (2)

الصومال: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
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انفجار في مصنع طائرات أمريكي يوقع عشرات الجرحى

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة. وقال جون جالاجار مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة. ومن جانبهم، قال مسؤولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.
تفجير بالصومال - أرشيفية

مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 أخرين في اعتداء على فندق بالصومال

لقي عشرة أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة على فندق يقع بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، إذ أوضح نائب المفوض العام للشرطة، زكية حسين في بيان نشرته، على موقع التغريدات المصغرة تويتر، أوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء وقع مساء أمس الثلاثاء، وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عندما تمكنت قوات الأمن الصومالية من قتل جميع العناصر المهاجمة الخمسة.
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5 قتلى و20 مصابًا في انفجار بركان بجزيرة نيوزيلندية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم مواطنون محليون وسياح أجانب؛ بعد انفجار بركان على متن وايت آيلاند. وأشارت الشرطة حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ بالمروحيات والطائرات بعد انفجار البركان على الجزيرة مساء الإثنين، لم يتم العثور على أي علامات على وجود حياة في أي وقت، مضيفًا أن الشرطة تعتقد أن أي شخص خرج من الجزيرة حيا تم إنقاذه أثناء عمليات الإجلاء. وأوضحت الشرطة أن هناك ما يصل إلى 20 شخصًا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن المسؤولين يعملون بشكل عاجل؛ لتأكيد عدد دقيق للضحايا.
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