إرهاب

90 قتيلًا و51 مصابًا حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
سيارة مفخخة - أرشيفية
سيارة مفخخة - أرشيفية
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشيو" صباح اليوم السبت إلى 90 قتيلا على الأقل و51 مصابا. وتوقع المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفاع أعداد القتلى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين يتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما أكد عمدة "مقديشيو" عمر محمود محمد أن من بين القتلى طلابا جامعيين.
ولم تعلن آي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة في الصومال.

الشرطة-الفرنسية (3)

إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار من ملثمين في فرنسا

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن مجهولين ملثمين فتحوا النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة. وذكرت المحطة الإذاعية "france bleu" أن الهجوم نفذه 4 أشخاص، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته حرجة نظرا لأنه تعرض لإصابات في الصدر. فيما عثرت الشرطة في مكان الحادث على 15 ظرف رصاصة ورمانة، وفتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث. يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة في باريس، اعتقال عدة أشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير".
قوات-عراقية

اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بجهات خارجية في العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية إرهابية وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية، إذ قالت الاستخبارات، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إنه تم إلقاء القبض على خلية إرهابية في وسط وجنوب العراق مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة امن البلاد. يذكر أن الاستخبارات العراقية، أعلنت في وقت سابق، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، بحسب ما ذكرته المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية.
الحوثيين

ميليشيات الحوثي تقتل 31 يمنيا بينهم أطفال في نوفمبر

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية)، في تقرير لها بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أوردته قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، 260 انتهاكا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية، موضحة أن الانتهاكات توزعت في محافظات خمس، هي: تعز، الحديدة، إب، الضالع، صنعاء، الجوف)، وأن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت 31 حالة قتل بينهم 6 أطفال وامرأة، نتيجة القصف والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون، بالإضافة إلى 24 حالة إصابة للمواطنين بينهم 11 طفلا و8 نساء.
داعش

«داعش» ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا. وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية (الشولا) جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك. وكان المرصد السوري أفاد، في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا (داعش) في دير الزور.
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