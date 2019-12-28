90 قتيلًا و51 مصابًا حصيلة انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

سيارة مفخخة - أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية "مقديشيو" صباح اليوم السبت إلى 90 قتيلا على الأقل و51 مصابا. وتوقع المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار في تصريح أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفاع أعداد القتلى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين يتم نقلهم إلى المستشفيات، فيما أكد عمدة "مقديشيو" عمر محمود محمد أن من بين القتلى طلابا جامعيين.

ولم تعلن آي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" الصومالية الموالية لتنظيم "القاعدة" المتطرف عادة ما تشن هجمات إرهابية تستهدف مسئولين ومنشآت تابعة للحكومة في الصومال.



