النواب:نقص وعي الفلاحين بمخاطر المبيدات يودي بحياتهم
تحرير:أحمد جاد
٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، في بيان له، اليوم السبت، إن جميع المبيدات لها أثرها السلبي على المزارعين، وينجم عن استخدامها تعرضهم للأمراض والإصابات تصل إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى عدم الوعي الكافي للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات، واتباع الإرشادات في التعامل مع هذه المواد، إذ أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت الارتباط بين كثرة التعرض للمبيدات والإصابة بمرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى دراسة مصرية ألمانية أكدت أن التعرض المفرط للمبيدات يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض الشلل الرعاش.
وأضاف زين الدين، أن الدراسة كشفت عن وجود جين يزيد من فرص الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين يتعرضون للمبيدات، لافتا إلى أن المبيدات تحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سمية عالية، كما أن تركيز وتراكم عناصر الكلور والفسفور والنترات فوق الحدود المسموح بها من شأنه أن يقضي على الفلاح وأرضه.وذكر أن تقرير صادر عن
وأضاف زين الدين، أن الدراسة كشفت عن وجود جين يزيد من فرص الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين يتعرضون للمبيدات، لافتا إلى أن المبيدات تحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سمية عالية، كما أن تركيز وتراكم عناصر الكلور والفسفور والنترات فوق الحدود المسموح بها من شأنه أن يقضي على الفلاح وأرضه.
وذكر أن تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، كشف أن مصر تستخدم أكثر من 8 آلاف طن سنويا من المبيدات، بتكلفة نحو 900 مليون جنيه، وأكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويا، يموت منهم 220 ألف فرد، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حوالي 6%، بتكلفة قدرها 60 جنيها للفدان.
وأرجع ما تسببه تلك المبيدات من أضرار صحية وبيئية إلى غياب المراقبة بخصوص التصدي لاستعمال هذه المبيدات، خاصة المحظورة، أو استعمال بعضها بشكل مفرط.