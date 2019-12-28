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النواب:نقص وعي الفلاحين بمخاطر المبيدات يودي بحياتهم

تحرير:أحمد جاد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
الزراعة في مصر - صورة أرشيفية
قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، في بيان له، اليوم السبت، إن جميع المبيدات لها أثرها السلبي على المزارعين، وينجم عن استخدامها تعرضهم للأمراض والإصابات تصل إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى عدم الوعي الكافي للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات، واتباع الإرشادات في التعامل مع هذه المواد، إذ أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت الارتباط بين كثرة التعرض للمبيدات والإصابة بمرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى دراسة مصرية ألمانية أكدت أن التعرض المفرط للمبيدات يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض الشلل الرعاش.
وأضاف زين الدين، أن الدراسة كشفت عن وجود جين يزيد من فرص الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين يتعرضون للمبيدات، لافتا إلى أن المبيدات تحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سمية عالية، كما أن تركيز وتراكم عناصر الكلور والفسفور والنترات فوق الحدود المسموح بها من شأنه أن يقضي على الفلاح وأرضه.وذكر أن تقرير صادر عن
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
توت-عنخ-امون (1)

بـ7 آلاف كوب قهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل «جينيس»

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إن "جينيس" مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجا للمتحف، المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، عالميا وبشكل كبير.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".
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مجلس-النواب (1)

نائب يتقدم بمشروع قانون لإنشاء غرف لشركات الطيران

تقدم أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء غرف لشركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، قائلا إن هناك حاجة ماسة إلى إصدار قانون ينظم غرف شركات الطيران ومقدمي الخدمات الجوية، بحيث تضم كل منها أوجه النشاط الذي يتفق مع طبيعة الغرفة كغرفة شركات، تتولى رعاية مصالح منشآت الطيران التابعة لها وتمثيلها في المحافل المحلية والدولية، كما أن إنشاء غرف لشركات الطيران ستلعب دورا كبيرا في برامج الجذب السياحي الدولي بمعدلات أفضل رقما وقيمة.
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نائب: المحليات بحاجة لإعادة صياغة قبل التطوير

قال فايز بركات نائب أشمون عضو لجنة التعليم، إن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات، لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة.
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«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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