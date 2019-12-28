النواب:نقص وعي الفلاحين بمخاطر المبيدات يودي بحياتهم

تحرير:أحمد جاد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، في بيان له، اليوم السبت، إن جميع المبيدات لها أثرها السلبي على المزارعين، وينجم عن استخدامها تعرضهم للأمراض والإصابات تصل إلى حد الوفاة، بالإضافة إلى عدم الوعي الكافي للمزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات، واتباع الإرشادات في التعامل مع هذه المواد، إذ أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت الارتباط بين كثرة التعرض للمبيدات والإصابة بمرض الشلل الرعاش، مشيرا إلى دراسة مصرية ألمانية أكدت أن التعرض المفرط للمبيدات يزيد من خطر إصابة المزارعين بمرض الشلل الرعاش.

وأضاف زين الدين، أن الدراسة كشفت عن وجود جين يزيد من فرص الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين يتعرضون للمبيدات، لافتا إلى أن المبيدات تحتوي على عناصر ثقيلة ذات درجة سمية عالية، كما أن تركيز وتراكم عناصر الكلور والفسفور والنترات فوق الحدود المسموح بها من شأنه أن يقضي على الفلاح وأرضه.وذكر أن تقرير صادر عن