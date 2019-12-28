نائب: مشروعات التنمية أقوى سلاح في وجه الإرهاب

تحرير:أحمد جاد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن مصر حققت إنجازات هائلة في كافة المجالات خلال العام 2019، وافتتحت عددا من المشروعات القومية، لتضاف إلى مجموعة الإنجازات القومية التي تمت خلال السنوات الماضية، لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، لتكون خطوة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث باتت التنمية سلاح مصر لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والتحديات الاقتصادية.

وأوضح مشهور أن معدل النمو الاقتصادي خلال 2019 بلغ نسبة 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأضاف أنه في عام 2019، خرج مشروع الضبعة إلى النور، وانطلق في