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نائب: مشروعات التنمية أقوى سلاح في وجه الإرهاب

تحرير:أحمد جاد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن مصر حققت إنجازات هائلة في كافة المجالات خلال العام 2019، وافتتحت عددا من المشروعات القومية، لتضاف إلى مجموعة الإنجازات القومية التي تمت خلال السنوات الماضية، لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، لتكون خطوة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث باتت التنمية سلاح مصر لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والتحديات الاقتصادية.
وأوضح مشهور أن معدل النمو الاقتصادي خلال 2019 بلغ نسبة 5.6%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأضاف أنه في عام 2019، خرج مشروع الضبعة إلى النور، وانطلق في
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
توت-عنخ-امون (1)

بـ7 آلاف كوب قهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل «جينيس»

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إن "جينيس" مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجا للمتحف، المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، عالميا وبشكل كبير.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".
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بطالة

طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة للحد من البطالة

توجه صلاح شوقي عقيل عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج، بطلب مناقشة عامة، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من معدلات البطالة، قائلا: "تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب".
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نائب: المحليات بحاجة لإعادة صياغة قبل التطوير

قال فايز بركات نائب أشمون عضو لجنة التعليم، إن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات، لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة.
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وفاة السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

توفي وكيل لجنة الزراعة في البرلمان ونائب محافظة القليوبية السيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن. وسافر "موسى"، إلى الخارج في رحلة علاج، وفور قدوم البلاد قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج. والسيد حسن موسى، وكيل زراعة النواب، ورأس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من مواليد قرية منشية عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وأحد أعضاء حزب الوفد.
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«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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