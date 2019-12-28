جريمة

ضبط أكثر من 35 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
أغذية فاسدة - أرشيفية
أغذية فاسدة - أرشيفية
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته أكثر من 35 طن سلع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وكانت المعلومات التي توافرت لضباط شرطة التموين قد أكدت حيازة صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية لمواد غذائية فاسدة وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وبعد تقنين الإجراءات تم تفتيش المصنع وضبط بداخله 35,378 طن "سكر - زيت طعام – طحينة – خل طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع.. وتم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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كشف سر الهياكل العظمية بالإسكندرية: الطمع السبب

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وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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