ضبط أكثر من 35 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

أغذية فاسدة - أرشيفية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته أكثر من 35 طن سلع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وكانت المعلومات التي توافرت لضباط شرطة التموين قد أكدت حيازة صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية لمواد غذائية فاسدة وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات تم تفتيش المصنع وضبط بداخله 35,378 طن "سكر - زيت طعام – طحينة – خل طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع.. وتم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



