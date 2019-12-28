مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

الشرطة الأمريكية

قُتل شخص جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة "أورورا" بولاية "كولورادو" الأمريكية. وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجري التحقيق الآن في حادث إطلاق النار يرجح أنه بسبب عملية انتحار، لافتة إلى أنه ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

وأشارت التقارير إلى أن المركز التجاري يقع في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.



