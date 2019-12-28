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مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية أمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
قُتل شخص جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة "أورورا" بولاية "كولورادو" الأمريكية. وذكرت الشرطة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجري التحقيق الآن في حادث إطلاق النار يرجح أنه بسبب عملية انتحار، لافتة إلى أنه ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
وأشارت التقارير إلى أن المركز التجاري يقع في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

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انفجار في مصنع طائرات أمريكي يوقع عشرات الجرحى

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية متسببا على ما يبدو في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسؤولون بالمنطقة وبالشركة. وقال جون جالاجار مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة. ومن جانبهم، قال مسؤولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.
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البنتاجون يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في أفريقيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أوقفت إرسال كلاب متخصصة في كشف المتفجرات إلى الأردن ومصر عقب نفوق 7 كلاب. ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، كشف مكتب المفتش العام للوزارة وفاة اثنين من الكلاب التي أرسلت إلى الأردن، الذي يستقبل أكبر عدد منها، ليبلغ العدد الإجمالي للكلاب النافقة سبعة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين، إن الكلاب العاملة بالفعل في الأردن ومصر ستظل هناك بينما ستطالب السلطات الأمريكية بإجراءات لتحسين ظروف معيشتها وسبل معاملتها.
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الصومال: مقتل 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

أعلن ضابط بالشرطة الصومالية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش أمنية بالعاصمة مقديشيو. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن الضابط محمد حسين قوله إن الانفجار استهدف مركزا لجمع الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية في مقديشيو أثناء عودة الصوماليين إلى أعمالهم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.
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مقتل شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

شهدت مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تبادلا كثيفًا لإطلاق النار استمر ساعة على الأقل، إذ أفادت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم، أن إطلاق النار وقع داخل محل بقالة صغير أسفرت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس. وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع، حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك. وفي سبتمبر الماضي، أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي شرق الولايات المتحدة.
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قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين بولاية فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا. وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.
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مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
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