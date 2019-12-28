من يدفع فاتورة التدخل التركي في ليبيا؟

الفصائل السورية الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

تصر تركيا على الاستمرار في التدخل بالشأن الليبي بكافة الأشكال، ويبدو أن دافع أنقرة إلى المبادرة بالتحرك في ليبيا هو تطلعها للحصول على صفقات من الدولة الغنية بالنفط، وإحياء عقود عمل كانت جمدت بعد الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. يأتي الإصرار التركي على هذا التدخل في الوقت الذي دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا التي تم توقعيها مؤخرا بين الجانبين، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية أول أمس الخميس.

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية. مغريات مجزية افتتحت الفصائل السورية الموالية لتركيا مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. الفصائل

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

مغريات مجزية

افتتحت الفصائل السورية الموالية لتركيا مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الفصائل السورية الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

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وأفادت مصادر سورية مطلعة أن منطقة عفرين شمال حلب شهدت افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف "فرقة الحمزات" في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف "الجبهة الشامية"، كما افتتح "لواء المعتصم" مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف "لواء الشامل".

وكانت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وأكدت مصادر عسكرية تركية أن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بمهامها، حال تلقيها التعليمات، بحسب "سبوتنيك".

فاتورة التدخل

رأت صحيفة "جيروزاليم بوست" رأت أن قطر هي من ستدفع على الأرجح فاتورة التدخل التركي، كما ستساعد بالدعم الإعلامي واللوبيات لتصوير العملية على أنها "إنقاذ لطرابلس".

كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن تركيا تستعد لنشر قوات بحرية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى دفعة من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.



ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي كبير قوله إن تركيا تخطط لإرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات رئيس الوزراء فايز السراج.

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وقال المسؤول التركي إنه في الوقت نفسه من المتوقع أن تعزز جماعات المعارضة السورية المنتمية لعرق التركمان التي قاتلت إلى جانب تركيا في شمال سوريا الحكومة في طرابلس على الفور.

وأوضح الخبير العسكري المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي، اللواء سمير راغب، أن "التدخل العسكري التركي في ليبيا ليس جديدا لكنه في هذه المرة تجاوز كل الحدود".

وأضاف اللواء المصري في تصريحات لـ"روسيا اليوم" أن "قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقيع اتفاقية عسكرية لدعم حكومة السراج، محاولة تقنين غير المقنن وتشريع تدخله في الشؤون الداخلية لدولة عربية ذات سيادة، وهو ما يلحق ضررا بالغا بالأمن القومي العربي". مشيرا إلى أن هذا التدخل يجب مواجهته بصرامة وبنفس طريقته.

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مطامع تركيا في ليبيا لا تتوقف، ويبقي الوضع الغير مستقر في ليبيا هو الهدف الرئيسي لتركيا التي ترغب في عدم التهدئة لتستمر في التدخل، حيث تقدم دعما عسكريا بالفعل لحكومة الوفاق الوطني، في شكل أسلحة وطائرات بدون طيار. لكن نشر قوات تركية سيكون تصعيدا كبيرا.