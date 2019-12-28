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من يدفع فاتورة التدخل التركي في ليبيا؟

الفصائل السورية الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
تصر تركيا على الاستمرار في التدخل بالشأن الليبي بكافة الأشكال، ويبدو أن دافع أنقرة إلى المبادرة بالتحرك في ليبيا هو تطلعها للحصول على صفقات من الدولة الغنية بالنفط، وإحياء عقود عمل كانت جمدت بعد الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. يأتي الإصرار التركي على هذا التدخل في الوقت الذي دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا التي تم توقعيها مؤخرا بين الجانبين، حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية أول أمس الخميس.
وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 - 9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية. مغريات مجزية افتتحت الفصائل السورية الموالية لتركيا مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. الفصائل
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احتجاجات لبنان

جعجع: تشكيل حكومة تكنوقراط هو السبيل لإنقاذ لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية، هو السبيل للإنقاذ ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان، وذلك بعدما فقد اللبنانيون والمجتمع الدولي الثقة في القوى السياسية المكونة للسلطة الحاكمة. على حد تعبيره. ووجه جعجع في تصريح له اليوم، انتقادا لحديث بعض كبار المسئولين اللبنانيين حول عدم مسئوليتهم عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتراجع واعتبارهم أن الوضع الراهن المتأزم نتيجة تراكم عشرات السنوات، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تأتي في سياق التهرب من المسئولية ورميها على الآخرين.
الجيش-الليبي

4 كيلو فقط و940 قتيلا.. الجيش الليبي يعلن الاقتراب من قلب طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، مضيفا في اتصال هاتفي لقناة العربية الإخبارية: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس"، كاشفا أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.
اعضاء البرلمان الليبي

البرلمان الليبي: تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد. وقال العقوري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي. وأضاف أنه لا توجد دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
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اردوغان (1)

اليونان تنتقد خطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا

انتقد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا. وقال فارفيتسيوتيس حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "الرئيس التركي بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط بأنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا". وشدد المسئول اليوناني على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن اثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
اردوغان (4)

أردوغان: اتفقت مع تونس على دعم حكومة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير المقبل، مضيفا: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية، وتركيا قدمت وستقدم كافة أنواع الدعم لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد حفتر الانقلابي المدعوم من دول مختلفة بينها دول عربية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "الأناضول" التركية.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي.. أنقرة تعادي مصر في البحر المتوسط

في 27 نوفمبر الماضي، أبرمت تركيا ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان وليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، فضلا عن تعاون واتفاق أمني، أعلنت بموجبه أنقرة أنها مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، وهو الاتفاق الذي لاقى اعتراضا من مصر واليونان وقبرص، معتبرة أنه غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي.
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