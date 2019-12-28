جريمة

استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة "كريسماس"، وشنت الوزارة حملات تفتيشية مكبرة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن
٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
بؤر إجرامية وأوكار الكيففى مجال الأمن العام استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة ببحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 189 متهما وبحوزتهم: 21 قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 17 فرد محلى
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مترو-الانفاق

مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.
انقلاب- سيارة- نقل

6 وفيات و24 مصابًا في تصادم أتوبيسين بطريق «السخنة - الزعفرانة»

وقع حادث تصادم مروري بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 3 سائحين بينما أصيب 24 آخرين، وتم على الفور نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، كما تم رفع آثار الحادث. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
جثة-فى-شقة

رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
فسيخ-فاسد‎ (4)

ضبط أكثر من 35 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته أكثر من 35 طن سلع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وكانت المعلومات التي توافرت لضباط شرطة التموين قد أكدت حيازة صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية لمواد غذائية فاسدة وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

ضبط مليون كتاب حكومي داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قد أكدت قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
كوكايين

الشرطة تحبط صفقة كوكايين بـ7 ملايين جنيه في مطروح

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بمطروح وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة.
مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.
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