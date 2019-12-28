استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة "كريسماس"، وشنت الوزارة حملات تفتيشية مكبرة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

قوات الشرطة

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.

بؤر إجرامية وأوكار الكيففى مجال الأمن العام استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة ببحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 189 متهما وبحوزتهم: 21 قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 17 فرد محلى