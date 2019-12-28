استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة "كريسماس"، وشنت الوزارة حملات تفتيشية مكبرة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
بؤر إجرامية وأوكار الكيففى مجال الأمن العام استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة ببحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 189 متهما وبحوزتهم: 21 قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 17 فرد محلى
بؤر إجرامية وأوكار الكيف
فى مجال الأمن العام استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة ببحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 189 متهما وبحوزتهم: 21 قطعة سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 17 فرد محلى – 62 طلقة نارية – 2 قطعة سلاح أبيض).
وتم ضبط 21 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (10,250 كيلو جرام لنبات البانجـو المخـدر – 1,600جرام لمخدر الحشيـش – 210 جرامات لمخدر الهيرويـن) إضافة إلى تنفيذ 4258 حكما قضائيا متنوعا وضبط 359 قضية متنوعة أخرى.
مروجو السلاح والعناصر الخطرةفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1145 قطعة سلاح ناري كالتالي (رشاش – 98 بندقية آلية – 224 بندقية مختلفة الأعيرة – 87 طبنجة – 735 فرد محلى الصنع – 1805طلقة مختلفة الأعيرة – 1728 قطعة سلاح أبيض).
فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 495794 حكما قضائيا وذلك على النحو التالى: 2088 حكم جناية،174841 حكم حبس، 251201 غرامة و67664 مخالفة.
وشملت الجهود ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 51 متهماً، ارتكبوا 102 حادث سرقة، وضبط 284 قضية أحداث وإعادة 10 سيارات مُبلغ بسرقتها فضلا عن كشف غموض 65 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي101 متهم.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية أمكن ضبط 255917 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 40612 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 318 قيادة تحت تأثير مخدر و5217 موقفا عشوائيا.
الأمن الاقتصادي
تمكنت القوات من ضبط 7393 قضية تموينية متنوعة و18 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 110531 لترا، وضبط 7286 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 8424,967 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط 154 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 35,412 طن.
قضايا التيار الكهربائي
جرى ضبط 72231 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50 مليون جنيه.
التهرب الضريبى والأموال العامة
تم ضبط 2202 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: 146 قضية ضرائب عامة، كشف 527 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 210 قضايا فى مجال الجمارك، 14 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 452 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وضبط 9 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم النقد والتهريب بقيمة بلغت (2041512560 جنيه مصرى - 52027 عملات أجنبية مختلفة).
المسطحات المائية
أسفرت الجهود خلال الأسبوع المنصرم عن ضبط 409 قضايا فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة) وضبط 871 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و305 قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و83 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، ومثلها في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 612 لنش وباخرة سياحية.