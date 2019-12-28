الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 19شبين الكوم 11 18طنطا 11 18دمنهور 12 18الإسكندرية 12 19بلطيم 12 17مطروح 12 18السلوم 10 17سيوة 9