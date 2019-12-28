جريمة

6 وفيات و24 مصابًا في تصادم أتوبيسين بطريق «السخنة - الزعفرانة»

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
وقع حادث تصادم مروري بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 3 سائحين بينما أصيب 24 آخرين، وتم على الفور نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، كما تم رفع آثار الحادث. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين.


مترو-الانفاق

مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.
جثة-فى-شقة

رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
قوات-الشرطة (1)

استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
فسيخ-فاسد‎ (4)

ضبط أكثر من 35 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته أكثر من 35 طن سلع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وكانت المعلومات التي توافرت لضباط شرطة التموين قد أكدت حيازة صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية لمواد غذائية فاسدة وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
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حادث ميكروباص اول فيصل (5)

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
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مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثين مروريين صباح اليوم الإثنين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد طريق أسيوط منفلوط الزراعى وقوع حادث مروري ثالث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين، وتولت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لانقاذ ركاب السيارات التى تعرضت للحوادث الثلاثة، وسرعان ما تم إرسال سيارات إسعاف إلى أماكن الحوادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محاضر بالوقائع الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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