6 وفيات و24 مصابًا في تصادم أتوبيسين بطريق «السخنة - الزعفرانة»

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

تصادم - أرشيفية

وقع حادث تصادم مروري بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 3 سائحين بينما أصيب 24 آخرين، وتم على الفور نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، كما تم رفع آثار الحادث. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين.





