رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

جثة

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.

داخل قسم شرطة الزيتون، بدت الأجواء مألوفة هدوء غير معهود يطبق على المكان سرعان ما تبدلت تلك الحالة مع حضور أحد الأشخاص طالبا مقابلة رئيس المباحث ليقص عليه أمر هام وصفه لشرطي بالنوبتجية المسائية بـ"حياة أو موت"."مرات أخويا وعشيقها قتلوا أخويا بسم صراصير.. اكتشفت ده بالصدفة وانا بدور على حاجة في تليفونها"

داخل قسم شرطة الزيتون، بدت الأجواء مألوفة هدوء غير معهود يطبق على المكان سرعان ما تبدلت تلك الحالة مع حضور أحد الأشخاص طالبا مقابلة رئيس المباحث ليقص عليه أمر هام وصفه لشرطي بالنوبتجية المسائية بـ"حياة أو موت".



"مرات أخويا وعشيقها قتلوا أخويا بسم صراصير.. اكتشفت ده بالصدفة وانا بدور على حاجة في تليفونها" الأمر أقرب إلى الخيال هكذا علق الضابط الذي اعتدل في جلسته ومنح المتحدث تركيزه الكامل وألقى عليه أسئلة بحثا عن التفاصيل.



اتصلت السيدة بشقيق زوجها "المُبلغ" أبلغته بسقوط شقيقه في الحماممغشيا عليه، وتوفي إثر ذلك، وبعدها استخرجت له تصريح دفن، وبعد الوفاة بأسبوع، طلب من المتهمة هاتفها وعثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، كما عثر لهما على "شات" إباحي وألقت الشرطة القبض عليها وعشيقها لتعترف "منه لله ضيعنا".



