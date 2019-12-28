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طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تحرير:محمد محمود ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية
وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية
تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".
وأضافت الشبراوي، في تصريح لها، اليوم السبت: "ويجد أهل المريض أنفسهم بين طريقين كلاهما مر، إما دفع تكاليف باهظة في المستشفيات الخاصة أو وفاة المريض وهو ما يتطلب حلًا عاجلا من رئيس الوزراء"، متابعة: "إن المئات من أهالي الإسكندرية يخوضون عملية بحث يوميًا في سبيل الحصول على غرفة عناية مركزة فارغة في أي
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توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.
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وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.
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بـ7 آلاف كوب قهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل «جينيس»

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إن "جينيس" مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجا للمتحف، المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، عالميا وبشكل كبير.
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الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
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وفاة السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

توفي وكيل لجنة الزراعة في البرلمان ونائب محافظة القليوبية السيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن. وسافر "موسى"، إلى الخارج في رحلة علاج، وفور قدوم البلاد قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج. والسيد حسن موسى، وكيل زراعة النواب، ورأس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من مواليد قرية منشية عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية، وأحد أعضاء حزب الوفد.
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«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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