طلب إحاطة بشأن نقص وحدات العناية المركزة بالإسكندرية

تحرير:محمد محمود ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

وزيرة الصحة هالة زايد - صورة أرشيفية

تقدمت مني الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن أزمة نقص وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الإسكندرية، قائلة: "إن ظروف صعبة يعيشها مرضى الحالات الحرجة بالإسكندرية في أثناء بحث ذويهم عن أماكن شاغرة بين أروقة المستشفيات العامة، في غرف العناية المركزة ، خاصة عندما يأتيهم الرد من المسؤولين بأنه لا يوجد مكان، فيجد المريض وذويه أنفسهم مجبرين على وضعهم في قوائم الانتظار لأجل غير معلوم، أو أن يسلكوا طريق المستشفيات الخاصة التي ترفع شعار (الدفع قبل العلاج)".

وأضافت الشبراوي، في تصريح لها، اليوم السبت: "ويجد أهل المريض أنفسهم بين طريقين كلاهما مر، إما دفع تكاليف باهظة في المستشفيات الخاصة أو وفاة المريض وهو ما يتطلب حلًا عاجلا من رئيس الوزراء"، متابعة: "إن المئات من أهالي الإسكندرية يخوضون عملية بحث يوميًا في سبيل الحصول على غرفة عناية مركزة فارغة في أي