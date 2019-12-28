«باركنسون».. التغيرات المزاجية تكشف عن أمراض خطيرة

هناك أعراض أخرى لمشكلة الغدة الدرقية تتمثل في اكتساب الوزن غير المبرر، مشكلات النوم، ضعف الشعر، والتعرق، فجميع هذه الأعراض تزعج الأشخاص وتجعلهم قلقلين ومزاجهم متغيرا

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

التغيرات المزاجية

عندما تفكر في الأمراض الخطيرة، فغالبا ما ترى أن الاعراض المبكرة تكشف عنها، ولكن التجاهل والكسل من الأمور الشائعة بدلا من التركيز على الأعراض، وهذا الأمر ليس جيدا بالمرة، بل يجب عدم تجاهل التغيرات الجسدية. مثلما تتعامل بجدية مع التغيرات العاطفية، فيجب التركيز على التغيرات الجسدية، ولأنك قد تواجه فترات سيئة تؤدي إلى العصبية والتهيج، إلا أن تقلب المزاج يمكن أن يكون علامة مميزة على المرض، بما في ذلك مرض باركنسون والسكري وأمراض القلب، لذا إليك بعض التغييرات المزاجية التي تدل على شيء أكثر خطورة حسبما ذكرها موقع Best Life.

الانفعال البسيط إذا لاحظت أنك أصبحت انفعاليا مؤخرا، فقد يكون هذا الأمر علامة على إصابتك بقصور الغدة الدرقية، وذلك حسبما ذكرت مؤسسة الغدد الصماء البريطانية، فالتغيرات المفاجئة في مستويات هرمون الغدة الدرقية تسبب الانفعال والحزن. ليس التغير الهرموني السبب الوحيد، فتغير المزاج يكشف عن قصور الغدة الدرقية،