صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

«باركنسون».. التغيرات المزاجية تكشف عن أمراض خطيرة

هناك أعراض أخرى لمشكلة الغدة الدرقية تتمثل في اكتساب الوزن غير المبرر، مشكلات النوم، ضعف الشعر، والتعرق، فجميع هذه الأعراض تزعج الأشخاص وتجعلهم قلقلين ومزاجهم متغيرا
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
التغيرات المزاجية
التغيرات المزاجية
عندما تفكر في الأمراض الخطيرة، فغالبا ما ترى أن الاعراض المبكرة تكشف عنها، ولكن التجاهل والكسل من الأمور الشائعة بدلا من التركيز على الأعراض، وهذا الأمر ليس جيدا بالمرة، بل يجب عدم تجاهل التغيرات الجسدية. مثلما تتعامل بجدية مع التغيرات العاطفية، فيجب التركيز على التغيرات الجسدية، ولأنك قد تواجه فترات سيئة تؤدي إلى العصبية والتهيج، إلا أن تقلب المزاج يمكن أن يكون علامة مميزة على المرض، بما في ذلك مرض باركنسون والسكري وأمراض القلب، لذا إليك بعض التغييرات المزاجية التي تدل على شيء أكثر خطورة حسبما ذكرها موقع Best Life.
الانفعال البسيط إذا لاحظت أنك أصبحت انفعاليا مؤخرا، فقد يكون هذا الأمر علامة على إصابتك بقصور الغدة الدرقية، وذلك حسبما ذكرت مؤسسة الغدد الصماء البريطانية، فالتغيرات المفاجئة في مستويات هرمون الغدة الدرقية تسبب الانفعال والحزن. ليس التغير الهرموني السبب الوحيد، فتغير المزاج يكشف عن قصور الغدة الدرقية،
اقرأ المزيد
تسوس-الأسنان

كيف توقف تسوس الأسنان؟.. ركز على السمسم والبروكلي

منذ أن كنا صغارا وكانت أمهاتنا تحذرنا من تسوس الأسنان وتنصحنا بغسل الأسنان بعد تناول الطعام وتجنب الإكثار من الحلوى، ولكن عندما نكبر في السن فإن الأمر يتطور في حالة اتباع عادات يومية خاطئة تسهم في وصول السوس إلى الأسنان ومواجهة التهابات اللثة. هناك العديد من الأشخاص الذين لا يملكون الوعي الكافي تجاه نظافة أسنانهم، ومن هنا فإنهم الأكثر عرضة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان والنفس الكريهة، كما يجب الانتباه إلى أن كلا من أمراض اللثة وتسوس الأسنان تجعل صاحبها عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
الجلوس-طويلا-امام-الكمبيوتر

«ارتفاع الكوليسترول».. للجلوس طويلا آثار جانبية

عند النظر إلى حياتنا اليومية، فالعمل يأخذ الكثير من الوقت، كما تعتمد أغلب المهن في العصر الحالي على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر من أجل إنجاز المهام، وإذا كنت تعتقد أن الجلوس طويلا أمرا جيدا بدلا من الوقوف فأنت مخطيء. إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية البسيطة وتتبع أسلوب حياة خاطيء، فعليك معرفة أنه إذا كنت لا تستطيع التحكم في جلوسك الطويل في العمل فعليك اتباع أساليب أخرى في حياتك. غالبا ما تكون في حاجة إلى التحفيز لاستثمار جلوسك على المكتب بطريقة صحيحة، خاصة عند علمك بأن الجلوس طويلا يزيد المشكلات الصحية.
تغير-الجلد-ومرض-السكري (1)

فقدان الوزن يساعد على التعافي من السكري النوع 2

السكري من النوع 2 من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي لأسباب متعددة، وغالبا ما يبحث العلماء عن علاجات أو نظام غذائي يساعد المرضى، وبالفعل توصلوا إلى نظام غذائي جديد يعتمد على السوائل للتعافي من المرض، حيث يتم تقييد السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال حصولهم على 800 سعر حراري في اليوم بتناول الحساء، ويبدأ البرنامج في أبريل للعام المقبل. تصدر NHS حاليا إرشادات حول كيفية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، ولكن هذا هو أول نظام غذائي من نوعه يتم اختباره.
اقرأ المزيد من الأخبار
خل جوز الهند

ما تأثير تناول مرضى السكري لماء جوز الهند؟

جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي لديها طعم حلو، حيث ينمو على الشواطئ، ويدخل في صناعة المواد الغذائية والتجميلية، كما أن ماء جوز الهند له مذاق مميز، ويطلق عليه في بعض الأحيان اسم "المشروب الرياضي الطبيعي" والذي يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لأنه مصدر سريع للحصول على السكريات والترطيب والإلكتروليت. ماء جوز الهند عبارة عن سائل خفيف وحلو يمكن الحصول عليه من داخل الثمرة نفسها، وعلى الرغم من أن الحشو الموجود داخل الثمرة غني بالدهون الصحية، فإن الماء يتكون من نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
فوائد-القيلولة-في-وقت-الظهيرة

احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
حليب-جوز-الهند

حليب الأبقار والصويا.. ما كمية السكر الموجودة فيهما؟

من منا لا يحب تناول الحليب وفي الغالب ما تناولت المعلب منه مرة على الأقل، وربما لاحظت أن أغلب الأنواع تحتوي على السكر، ولكن هذا لا يعني كون السكر الموجود بالحليب مضر، بل من المهم أن تعرف من أين يأتي والكمية الموجودة داخله، وذلك من أجل اختيار النوع الأفضل لصحتك. الكثير من الأشخاص يحاولون تجنب السكر المضاف، وهذا الأمر جيد بالنسبة للصحة، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر المضاف تساعد في الحصول على سعرات حرارية إضافية في نظامك الغذائي بدون الحصول على عناصر غذائية.
الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]