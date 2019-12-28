«باركنسون».. التغيرات المزاجية تكشف عن أمراض خطيرة

هناك أعراض أخرى لمشكلة الغدة الدرقية تتمثل في اكتساب الوزن غير المبرر، مشكلات النوم، ضعف الشعر، والتعرق، فجميع هذه الأعراض تزعج الأشخاص وتجعلهم قلقلين ومزاجهم متغيرا
عندما تفكر في الأمراض الخطيرة، فغالبا ما ترى أن الاعراض المبكرة تكشف عنها، ولكن التجاهل والكسل من الأمور الشائعة بدلا من التركيز على الأعراض، وهذا الأمر ليس جيدا بالمرة، بل يجب عدم تجاهل التغيرات الجسدية.
مثلما تتعامل بجدية مع التغيرات العاطفية، فيجب التركيز على التغيرات الجسدية، ولأنك قد تواجه فترات سيئة تؤدي إلى العصبية والتهيج، إلا أن تقلب المزاج يمكن أن يكون علامة مميزة على المرض، بما في ذلك مرض باركنسون والسكري وأمراض القلب، لذا إليك بعض التغييرات المزاجية التي تدل على شيء أكثر خطورة حسبما ذكرها موقع Best Life.
الانفعال البسيط
إذا لاحظت أنك أصبحت انفعاليا مؤخرا، فقد يكون هذا الأمر علامة على إصابتك بقصور الغدة الدرقية، وذلك حسبما ذكرت مؤسسة الغدد الصماء البريطانية، فالتغيرات المفاجئة في مستويات هرمون الغدة الدرقية تسبب الانفعال والحزن.
ليس التغير الهرموني السبب الوحيد، فتغير المزاج يكشف عن قصور الغدة الدرقية،
الانفعال البسيط
إذا لاحظت أنك أصبحت انفعاليا مؤخرا، فقد يكون هذا الأمر علامة على إصابتك بقصور الغدة الدرقية، وذلك حسبما ذكرت مؤسسة الغدد الصماء البريطانية، فالتغيرات المفاجئة في مستويات هرمون الغدة الدرقية تسبب الانفعال والحزن.
ليس التغير الهرموني السبب الوحيد، فتغير المزاج يكشف عن قصور الغدة الدرقية، ويشير ستفين هيل، أخصائي في الغدد الصماء، إلى أن هناك أعراض أخرى لمشكلة الغدة الدرقية تتمثل في اكتساب الوزن غير المبرر، مشكلات النوم، ضعف الشعر، والتعرق، فجميع هذه الأعراض تزعج الأشخاص وتجعلهم قلقلين ومزاجهم متغيرا.
العصبية الزائدة
تحفز هرمونات الغدة الدرقية مثل ثلاثي يود الثيرونين الجهاز العصبي، وبناء على ذلك، فعندما يكون لدى الغدة نشاط مفرط فإن الجهاز العصبي يصبح مرتبكا.
وتقول ماري بيلانتوني، إنه بالرغم أن الإصابة بالإجهاد والقلق واستهلاك كميات كبيرة من الكافيين لها نتائج مشابهة لأعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، لكن هذا لا يعني وجود صلة بينهم، ولحسن الحظ أن اختبارات الدم لأمراض الغدة الدرقية دقيقة وحساسة وتكشف عن المرض.
الشعور بالحماس والفرحة
تعتبر التغيرات المزاجية من أعراض الإصابة بمرض التصلب المتعدد، وبالرغم أن الخوف، القلق، الحزن، والاكتئاب من أكثر الأعراض العاطفية الشائعة للمرض لكن الشعور بالحماس يمكن أن يحدث.
تشرح الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد أن التعبيرات المدهشة عن السعادة تعتبر نتيجة للتدهور الإدراكي الذي يظهر بسبب المرض.
الانفعال والتهيج
تعتبر التهيجات والانفعالات من الأعراض الشائعة لمرض السكري، وهذا يؤدي إلى تغيرات في مستويات سكر الدم مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري، لذا يجب الانتباه إلى العلامات التي يمكنها أن تساعد في تشخيص وعلاج السكري لمنع المضاعفات.
الشعور بالموت
يعتبر الشعور بالموت أو الهلاك علامة على أمراض القلب أو النوبة القلبية، وقالت لورانس جيرلز، إن هذا العرض يحدث كنتيجة لفقدان الأكسجين من الدماغ، والنساء على وجه الخصوص بحاجة إلى العناية، وطبقا لجامعة ديوك، فإن النساء الأكثر شعورا بالموت عند إصابتهن بأمراض القلب.
الاكتئاب - مرض باركنسون
يعتبر الدوبامين الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة كما أنه يرسل إشارات بين الجسم والدماغ، وعند الإصابة بمرض باركنسون فإنه يحدث خللا في هرمون الدوبامين وبالتالي يحدث الاكتئاب الذي يهاجم المريض في أي مرحلة من مراحل المرض حتى قبل التشخيص، حيث هناك العديد من الاشخاص الذين تظهر عليهم اعراض الاكتئاب وقبل المعرفة بالمرض بسنوات.
التقلبات المزاجية
تقول هازر هاجين، مديرة الصحة في أكاديمية نيو بورت، أن مشكلات الجهاز الهضمي تؤثر على قدرة الجسم في امتصاص العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها، ومن بين هذه الأمراض التهاب الأمعاء أو الداء البطني، وبالتالي تحدث تغيرات في المزاج تصل إلى الاكتئاب، وهذا بسبب التفاعلات القوية التي تحدث في الدماغ والجهاز الهضمي.