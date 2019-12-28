جعجع: تشكيل حكومة تكنوقراط هو السبيل لإنقاذ لبنان

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

احتجاجات لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية، هو السبيل للإنقاذ ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان، وذلك بعدما فقد اللبنانيون والمجتمع الدولي الثقة في القوى السياسية المكونة للسلطة الحاكمة. على حد تعبيره. ووجه جعجع في تصريح له اليوم، انتقادا لحديث بعض كبار المسئولين اللبنانيين حول عدم مسئوليتهم عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتراجع واعتبارهم أن الوضع الراهن المتأزم نتيجة تراكم عشرات السنوات، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تأتي في سياق التهرب من المسئولية ورميها على الآخرين.

وأشار إلى أن ما شهده لبنان خلال السنوات الأربع الأخيرة يمكن اعتباره "أسوأ مرحلة من التراكمات" حيث تزايد التدهور أضعاف ما كان يحدث في السابق، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإيقاف هذا التراجع من قبل السلطة السياسية.وتساءل: "أو ليست مهمة المسئول الذي يتولى السلطة أن يوقف التراكمات ويجد حلا لها لكي ينجي البلاد