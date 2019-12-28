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جعجع: تشكيل حكومة تكنوقراط هو السبيل لإنقاذ لبنان

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية، هو السبيل للإنقاذ ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يشهدها لبنان، وذلك بعدما فقد اللبنانيون والمجتمع الدولي الثقة في القوى السياسية المكونة للسلطة الحاكمة. على حد تعبيره. ووجه جعجع في تصريح له اليوم، انتقادا لحديث بعض كبار المسئولين اللبنانيين حول عدم مسئوليتهم عما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتراجع واعتبارهم أن الوضع الراهن المتأزم نتيجة تراكم عشرات السنوات، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تأتي في سياق التهرب من المسئولية ورميها على الآخرين.
وأشار إلى أن ما شهده لبنان خلال السنوات الأربع الأخيرة يمكن اعتباره "أسوأ مرحلة من التراكمات" حيث تزايد التدهور أضعاف ما كان يحدث في السابق، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لإيقاف هذا التراجع من قبل السلطة السياسية.وتساءل: "أو ليست مهمة المسئول الذي يتولى السلطة أن يوقف التراكمات ويجد حلا لها لكي ينجي البلاد
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الجيش-الليبي

4 كيلو فقط و940 قتيلا.. الجيش الليبي يعلن الاقتراب من قلب طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس، مضيفا في اتصال هاتفي لقناة العربية الإخبارية: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس"، كاشفا أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.
اعضاء البرلمان الليبي

البرلمان الليبي: تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد. وقال العقوري - في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي. وأضاف أنه لا توجد دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

لحماية الحدود مع ليبيا.. «الأعلى للأمن» بالجزائر يتخذ إجراءات عاجلة

قرر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، في اجتماعه الخميس، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون، في بداية الاجتماع، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
قيس- سعيد

بعد تصريحات أردوغان.. الرئاسة التونسية: لن ننضم لأي تحالف

نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي، وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، إن "بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء"، بحسب قناة العربية الإخبارية.
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ثلوج

العاصفة «لولو» تضرب لبنان: رياح وأمطار وثلوج

يستمر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان منذ مساء أمس الثلاثاء، الذي عرف باسم "العاصفة لولو"، في التسبب بأضرار مادية، كونه مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات. وفاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه شمال العاصمة. وفي منطقة السان سيمون في الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج إلى إغراق البيوت فيها، وناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال الليل بعد دخول المياه إلى بيوتهم، إلا أنهم لم يتلقوا المساعدة بعد.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

اعتراضًا على «دياب».. المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق في لبنان

احتشد المتظاهرون اللبنانيون في عدد من الميادين والساحات الرئيسية، وفي محيط مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، كما لجأوا إلى قطع عدد من الطرق لاسيما في بعض مناطق بيروت ومدن الشمال اللبناني، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مناطق متفرقة من محافظة جبل لبنان، وكذلك في الجنوب لاسيما مدينتي صيدا وصور، إذ ردد المحتجون الهتافات التي تؤكد استمرار الانتفاضة الشعبية حتى رحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة، والاعتراض على تكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
حسان- دياب (3)

«معي دعم ولن أعتذر».. حسان دياب يعلن رؤيته لحكومة لبنان الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أي شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده من داخل المجلس النيابي، مساء اليوم السبت، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا: "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".
سعد-الحريرى

الحريري يدعو أنصاره للالتزام بـ«التظاهر السلمي»

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم"، وذلك غداة مواجهات اندلعت بينهم وبين الجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الحريري في مؤتمر صحفي: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم، وهو حق للجميع، لكن أذكر أنه في اليوم الذي استُشهد فيه رفيق الحريري لم نلق بحجر". وأضاف: "أتمنى ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين، وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين".
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