مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

مترو الأنفاق

كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بوفاة شاب يدعى مينا رضا في بداية العقد الثاني من العمر أسفل عجلات المترو، عقب مطاردته "لص حقائب" داخل محطة مترو غمرة. كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم مسجل سرقات وأنه استولى على حقيبة ربة

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بوفاة شاب يدعى مينا رضا في بداية العقد الثاني من العمر أسفل عجلات المترو، عقب مطاردته "لص حقائب" داخل محطة مترو غمرة.



كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم مسجل سرقات وأنه استولى على حقيبة ربة منزل، وعقب هروبه طارده الضحية محاولا الإمساك به، فسقط الاثنان على قضبان المترو، وتمكن المتهم من إنقاذ نفسه، واصطدم المترو بالشاب مينا، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.



مينا رضا جرجس عزيز، خريج كلية السياحة والفنادق من جامعة حلوان، ينتمي لأسرة مكونة من الأب "رضا"، والأم "إيمان" وشقيق أصغير يدعى "كيرلس".







