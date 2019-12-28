جريمة

مات الجدع.. مأساة «مينا» ضحية لص الحقيبة بمترو غمرة

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
كعادته كل مساء، يستقل الشاب العشريني قطار مترو الأنفاق قاصدا محل إقامته بعد عناء يوم طويل، سيناريو يومي تبدلت أحداثه الخميس الماضي، دفع "مينا" ثمن شهامته حياته لدى مطاردته لصا استولى على حقيبة سيدة برصيف محطة مترو غمرة، وأمسك بالمتهم لكن سقطا أسفل عجلات المترو، فارق الشاب الحياة في الحال بينما أصيب اللص وسط حالة من الصدمة ممزوجة بحسرة مرتادي المحطة وتعالت أصوات صراخ وعويل السيدات والفتيات حزنا على رحيل "الجدع" في واقعة مأساوية ستظل عالقة في أذهان الحاضرين.
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بوفاة شاب يدعى مينا رضا في بداية العقد الثاني من العمر  أسفل عجلات المترو، عقب مطاردته "لص حقائب" داخل محطة مترو غمرة. كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم مسجل سرقات وأنه استولى على حقيبة ربة
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انقلاب- سيارة- نقل

6 وفيات و24 مصابًا في تصادم أتوبيسين بطريق «السخنة - الزعفرانة»

وقع حادث تصادم مروري بين حافلتين بطريق السخنة الزعفرانة، اليوم السبت، أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم 3 سائحين بينما أصيب 24 آخرين، وتم على الفور نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم ، كما تم رفع آثار الحادث. وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
جثة-فى-شقة

رسالة ومحادثة جنسية تكشفان سر مقتل زوج بـ«سم صراصير»

نظرة فكلمة فلقاء.. اكتملت الثلاثية الأشهر بين سيدة وعشيقها بجريمة قتل نفذتها الأولى في حق زوجها المخدوع، تخلصت منه بـ"سم صراصير" بحثا عن إشباع رغباتها في أحضان سائق سيارة أجرة "تاكسي" أوقعها في شباك الحب والغرام التي غزلها بحرفية شديدة حتى حرضها على التخلص من بعلها ليخلو لهما الجو ويعيشان سويا ما تبقى من حياتهما، وتحقق الجزء الأول من السيناريو الشيطاني لكن الأمر لم يدم طويلا، الصدفة كشفت المستور بعد مرور أسبوع على الوفاة ليزج بالعشيقين خلف القضبان.
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استعدادا للكريسماس.. كواليس 7 أيام مداهمات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وجهت حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي.
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ضبط أكثر من 35 طن مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" لحيازته أكثر من 35 طن سلع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وكانت المعلومات التي توافرت لضباط شرطة التموين قد أكدت حيازة صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية لمواد غذائية فاسدة وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
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عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، حبس عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح" اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كلب

المتهمون بقتل «كلب المطرية»: «مسك في المعزة»

"كلب المطرية" هاشتاج دشنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أضحى معها حديث الساعة وسط اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ليخرج الآلاف مطالبين بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي استجابت سريعا وتمكنت من ضبط 4 متهمين بينهم صاحبه.
الالعاب-النارية (1)

«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
جثة

«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.
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