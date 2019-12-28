بـ7 آلاف كوب قهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل «جينيس»

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

قناع توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إن "جينيس" مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجا للمتحف، المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، عالميا وبشكل كبير.

ونوه وزيري بأنه تم كسر الرقم السابق وكان 4700 كوب لرسم الفنان الراحل ألفيس بريسلي.ومن جانبها، قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن هذا الحدث المهم يساهم في الترويج للمتحف المصري الكبير، أعظم مشروع ثقافي تنفذه مصر حاليا، والذي سيساهم في تنشيط السياحة لمصر.ومن جهته، أعرب طلال عمر