وزير النقل يتفقد قطار العاصمة الإدارية الكهربائي

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

كامل الوزير وزير النقل والمواصلات - صورة أرشيفية

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان). بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، ثم تفقد الوزير باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح والتي تشمل 26 مبنى، إذ تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات ونفقين اثنين بإجمالي 12 محطة تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية.

ويشرف على الأعمال التحالف الصيني الذي سينفذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الإشارات والتحكم و22 قطارا للوحدات المتحركة بالإضافة إلى ماكينات التذاكر.والتقى الوزير برؤساء الشركات المنفذة والمهندسين والفنيين، إذ اطلع على معدلات التنفيذ لكل محطة وكذلك معدلات تنفيذ أعمال الجسر والأسوار والورشة والموقف التنفيذي