توفير 220 ألف فرصة عمل.. إنجازات الإسكان في 2019

الإسكان: توفير 3336 وحدة سكنية ضمن مشروع "جنة" للإسكان الفاخر.. و3176 وحدة ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.. و480 وحدة سكنية مميزة.. و538 وحدة فاخرة بالعاصمة الإدارية

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حصاد قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذي يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة. وقال الجزار إن القطاع أسهم في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لعدد حوالي (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة.

وأشار وزير الإسكان، في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، إلى أنه تم استصدار حوالي 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات والتي ستسهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية

وأشار وزير الإسكان، في بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، إلى أنه تم استصدار حوالي 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات والتي ستسهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

ومن جهتها، أوضحت رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فيما يخص دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة قام القطاع خلال 2019 بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية لاستحداث آلية التخصيص الفوري، والتي سمحت بتخصيص الأراضي بشكل أسهل وأسرع من ذي قبل ووفق الاشتراطات التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بدءا من مارس 2019، حيث أدت تلك الآلية إلى نجاحات كبيرة.

وأشارت فؤاد إلى أن القطاع أسهم خلال عام 2019 في تم توفير حوالي 2108 قطع أراضٍ ضمن محور "الإسكان الاجتماعي" بمساحة إجمالية 121 فدانا، وتوفير عدد حوالى 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالي 260 فدانا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين والتي تشمل محور الأراضي السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي.

وقالت إنه فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، تم توفير 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانا، كما يجري الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم حوالي 1450 قطعة أرض سكنية وكذا توفير 1050 وحدة سكنية فاخرة وحوالي 35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تعد تلك الأراضي والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القطاع أسهم في اعتماد عدد 4 مخططات إستراتيجية عامة لمدن (المنصورة الجديدة، الوراق الجديدة، حدائق أكتوبر، توسعات مدينة 15 مايو) إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها (منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، منطقة النرجس بالعاشر من رمضان، أرض كارفور بالإسكندرية، المخطط التفصيلي للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة، جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا) بمساحات إجمالية بلغت حوالي 112760 فدانا.

وأشار عباس إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 40950 فدانا بأنشطة متنوعة ( عمرانية، سكنية، خدمية، صناعية وغيرها)، تسهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية في الفترات القصيرة المقبلة.

وأفاد بأن القطاع قام خلال عام 2019 بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لاستصدار القرارات الجمهورية لعدد (9) مدن ومناطق عمرانية جديدة والتي شملت (شرق وغرب بورسعيد، امتداد النوبارية الجديدة، بئر العبد الجديدة، رشيد الجديدة، بني مزار الجديدة، المنصورة الجديدة، سفنكس الجديدة، غرب كارفور بالإسكندرية ) بمساحة إجمالية حوالي 156 ألف فدان كما يجرى الانتهاء من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل (نجح حمادي الجديدة والسويس الجديدة) بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الأخرى بصعيد مصر.

وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم المختلفة، أسهم القطاع في توفير عدد 3336 وحدة سكنية ضمن مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر وعدد 3176 وحدة ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، وكذا تم توفير عدد 480 وحدة سكنية مميزة بالإضافة إلى 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تم طرح عدد 46 فيلا كاملة التشطيب بمارينا العلمين بالإضافة إلى الوحدات والفيلات الفاخرة التي تم طرحها بالتنسيق مع شركات التسويق العقاري التابعة للهيئة.