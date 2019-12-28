انتهاء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال شهرين

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

تابوت توت عنخ آمون - صورة أرشيفية

صرح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من وضع 95% من "الفاترينات" الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والبالغ عددها 104 "فاترينات"، وستعرض آثار توت عنخ آمون مجتمعة والتي يبلغ عددها 5 آلاف قطعة، لأول مرة في مكان واحد في قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر، مضيفا أنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض "سينما بوكس" لعرض أفلام وثائقية تحكي قصة اكتشاف المقبرة، وتسليط الضوء على شخصيات معينة، لعبت دورا مهما فى اكتشاف المقبرة.

وأشار عباس، إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين، الانتهاء من ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون، وذلك عقب إجراء الفحوصات والتحاليل "غير المتلفة" لمادة الأثر، وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي، وإعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة، موضحا أنه عقب ذلك ستجرى عملية "التقوية" الشاملة للتابوت، فيما