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انتهاء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال شهرين

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
تابوت توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
تابوت توت عنخ آمون - صورة أرشيفية
صرح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من وضع 95% من "الفاترينات" الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والبالغ عددها 104 "فاترينات"، وستعرض آثار توت عنخ آمون مجتمعة والتي يبلغ عددها 5 آلاف قطعة، لأول مرة في مكان واحد في قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر، مضيفا أنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض "سينما بوكس" لعرض أفلام وثائقية تحكي قصة اكتشاف المقبرة، وتسليط الضوء على شخصيات معينة، لعبت دورا مهما فى اكتشاف المقبرة.
وأشار عباس، إلى أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين، الانتهاء من ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون، وذلك عقب إجراء الفحوصات والتحاليل "غير المتلفة" لمادة الأثر، وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي، وإعادة تثبيت الطبقات المتساقطة في أماكنها الصحيحة، موضحا أنه عقب ذلك ستجرى عملية "التقوية" الشاملة للتابوت، فيما
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عبد الفتاح السيسى (2)

ليبيا وسد النهضة.. السيسي يناقش تطورات الأوضاع في اجتماع موسع

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي موسع عقده اليوم السبت، عددا من الموضوعات، في مقدمتها آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
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عطل فني يعيد طائرة لاجوس لمطار القاهرة

على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.
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جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.
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غدا.. «مستقبل وطن» يستكمل مناقشة قوانين الانتخابات

يعقد حزب "مستقبل وطن"، غدا الأحد، الجلسة الثالثة من الحوار الوطني مع الأحزاب المصرية لاستكمال المشاورات حول قوانين انتخابات «المحليات، مجلس النواب، الشيوخ». وقال عصام هلال عفيفي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الحزب وسع من دائرة الحوار الوطني مع الأحزاب، ووجه الدعوة إلى "الوفد، والمؤتمر، والتجمع"، لحضور جلسات الحوار، غدا، بمقر الحزب، وذلك بهدف إحداث توافق سياسي بين الأحزاب الموجودة على الساحة ووضع رؤية مشتركة حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة.
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بـ7 آلاف كوب قهوة.. قناع توت عنخ آمون يدخل «جينيس»

نجحت مصر في تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية برسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، وذلك باستخدام 7260 كوبا على مساحة 60 مترا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، إن "جينيس" مؤسسة دولية، وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة يعد ترويجا للمتحف، المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، عالميا وبشكل كبير.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

??قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن العدو المشترك للأديان هو الإلحاد ولابد من تكاتف أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعا، حيث أكد القرآن الكريم أن اختلاف الناس في معتقداتهم من سنن الله تعالى في خلقه كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}?.?
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 309 قطع أثرية من عصور مختلفة

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
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وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
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