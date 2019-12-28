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غدا.. «مستقبل وطن» يستكمل مناقشة قوانين الانتخابات

هلال: هدفنا إحداث توافق سياسي بين الأحزاب ووضع رؤية مشتركة.. الهضيبي: نؤيد النظام المختلط للانتخابات.. صميدة: سنتبادل الرؤي بيننا وتكوين قاعدة عامة بما يخدم مصلحة الوطن
تحرير:محمد محمود ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
حزب مستقبل وطن - صورة أرشيفية
حزب مستقبل وطن - صورة أرشيفية
يعقد حزب "مستقبل وطن"، غدا الأحد، الجلسة الثالثة من الحوار الوطني مع الأحزاب المصرية لاستكمال المشاورات حول قوانين انتخابات «المحليات، مجلس النواب، الشيوخ». وقال عصام هلال عفيفي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن الحزب وسع من دائرة الحوار الوطني مع الأحزاب، ووجه الدعوة إلى "الوفد، والمؤتمر، والتجمع"، لحضور جلسات الحوار، غدا، بمقر الحزب، وذلك بهدف إحداث توافق سياسي بين الأحزاب الموجودة على الساحة ووضع رؤية مشتركة حول الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة.
وأضاف هلال، لـ"التحرير"، أن الباب مفتوح للجميع ونوجه دعوتنا لكافة الأحزاب وليس مغلق أمام حزب بعينه، مشيرا إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني ستستكمل مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى
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عبد الفتاح السيسى (2)

ليبيا وسد النهضة.. السيسي يناقش تطورات الأوضاع في اجتماع موسع

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي موسع عقده اليوم السبت، عددا من الموضوعات، في مقدمتها آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
مطار-القاهرة (2)

عطل فني يعيد طائرة لاجوس لمطار القاهرة

على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.
مقبرة-توت-عنخ-امون

انتهاء ترميم تابوت توت عنخ آمون خلال شهرين

صرح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من وضع 95% من "الفاترينات" الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والبالغ عددها 104 "فاترينات"، وستعرض آثار توت عنخ آمون مجتمعة والتي يبلغ عددها 5 آلاف قطعة، لأول مرة في مكان واحد في قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر، مضيفا أنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض "سينما بوكس" لعرض أفلام وثائقية تحكي قصة اكتشاف المقبرة، وتسليط الضوء على شخصيات معينة، لعبت دورا مهما فى اكتشاف المقبرة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: منح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، حيث توجه بالشكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن كل جهد مخلص يبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه. كما وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يسلم كل مسئول المسئولية للذي يليه، ليكمل كل مسيرة الآخر، في حلقة متواصلة من العمل بإخلاص وتفان.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبدالعال: الدولة العميقة مجموعة من الأشخاص والسياسات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة العميقة هي مجموعة من الأِشخاص والسياسات، تحاول أن تقف أمام كل إصلاح، ونمو لأي نظام قائم، وتظهر دائمًا عقب الثورات. جاء ذلك خلال رده على حديث النائب عبدالحميد كمال، إبان مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أن قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، ولكن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية، هو سبب رئيس في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة.
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نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
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نائب: المحليات بحاجة لإعادة صياغة قبل التطوير

قال فايز بركات نائب أشمون عضو لجنة التعليم، إن المحليات بحاجة إلى التطهير الجذري قبل البدء بأية عمليات تطوير للقضاء على الفساد الذي استشرى فيها على مدى العقود السابقة، مشيدا بوضع الحكومة خطة جديدة للقضاء على الفساد وتفعيل قدرات العاملين بالمحافظات، لتأهيلهم للعمل بكفاءة لتنفيذ استراتيجية 2030 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات في مصر إذا كانت هناك رغبة بالفعل للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة.
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