ندوات دينية وتثقيفية لنزلاء سجني دمنهور

٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

قطاع السجون

استقبل سجنا دمنهور (رجال - نساء) عددٍا من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية للنزلاء؛ بهدف زيادة الوعى الدينى والأخلاقى لدى نزلاء السجنين، وتنمية الوازع الاجتماعي الذي سيساعدهم في العودة مجدداً للمجتمع كأفراد صالحين. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة نزلاء السجون "اجتماعياً وثقافياً ودينياً".

كما تهدف الاستراتيجية الموضوعة تحت إشراف اللواء محمود توفيق إلى توثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى، لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة.يأتي ذلك أيضا إطار خطة قطاع السجون لعقد الندوات الدينية والتثقيفية التى من شأنها تثقيف النزلاء بالقيم والمبادئ التى تسهم

كما تهدف الاستراتيجية الموضوعة تحت إشراف اللواء محمود توفيق إلى توثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى، لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة.



يأتي ذلك أيضا إطار خطة قطاع السجون لعقد الندوات الدينية والتثقيفية التى من شأنها تثقيف النزلاء بالقيم والمبادئ التى تسهم فى بناء المجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لترشيح عدد من العلماء ورجال الدين لإقامة الندوات الدينية التى من شأنها تعريفهم بنهج الدين الحنيف وسماحته، الأمر الذى يعود عليهم بالنفع ويؤهلهم لسرعة الاندماج فى المجتمع عقب انقضاء مدة عقوبتهم.







