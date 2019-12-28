جامعة الإسكندرية: ميكنة الامتحانات.. وإجراءات خاصة

تحرير:محمد مجلي ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتظمت بدءً من اليوم السبت، كما اطمأن على تجهيز كل قاعات الامتحانات في الكليات المختلفة، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، وتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، خلال انعقاد مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة اليوم.

وأشار الكردي، في تصريح له، إلى توجه الجامعة إلى ميكنة الامتحانات وما يتضمنه من وضع امتحانات من بنك للأسئلة تحتوي على عدد كبير من الأسئلة، وتوفير الأجهزة وتقنيات لسهولة ودقة القياس والتقويم الذى تستوجبه هذه المنظومة.ووافق المجلس على تحديث القائمة المعتمدة من مجلس الجامعة والتى تحتوى على 12 ألفا و298