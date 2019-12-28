عطل فني يعيد طائرة لاجوس لمطار القاهرة

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

مطار القاهرة - صورة أرشيفية

على خلفية عودة طائرة رحلة لاجوس إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها، كشف باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران، أن عطل فني وراء تعطل مسار الرحلة. وقال في بيان رسمي إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.

ووفقا لعبد الكريم فقد تم إنزال جميع الركاب واستضافتهم بإستراحات مصر للطيران وتقديم واجبات الضيافة لهم، كما تم حجز مواعيد جديدة لركاب الترانزيت وجاري حاليا تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة في أقرب وقت.وأكد عبد الكريم أن الشركة الوطنية تحرص على اتباع كافة المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات السلامة الجوية