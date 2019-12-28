التعادل يحسم مواجهة الزمالك وزيسكو بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

الزمالك

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب استاد ليفي موانا ياسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مصطفى محمد سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك كوادي كولا هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الفارس الأبيض رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، في المقابل جاء زيسكو في المركز الثالث بنقطتين.

بداية المباراة جاءت هادئة، وفي الدقيقة 11، تصدى أبو جبل لفرصة هدف محقق، بعد تسديدة صاروخية من لاعب زيسكو الزامبي، وفي الدقيقة 36، جاءت أولى فرص الزمالك، بعدما أرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية، استقبلها أوناجم برأسية قوية تصدى لها حارس أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. وفي الدقيقة 73، نجح فريق الزمالك