أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنة

لأن هذه المناسبة تعتمد على تناول الطعام بشكل كبير، فقد تنس شرب الماء، بالرغم انك تحتاج إلى 8 أكواب يوميا، بدون الماء الكافي، نشعر في كثير من الأحيان بالجوع والركود
غالبا ما تنخفض طاقتك وقدراتك على القيام بمهامك اليومية التي تتمثل في ممارسة الرياضة أو أداء الأعمال الأخرى في فضل الشتاء، وكلها أيام قليلة وتحتفل بالكريسماس ورأس السنة، حيث تتناول ما تشتهي من الأطعمة، ولا تركز على الكميات.
ونظرا لأن الأجواء الباردة لها تأثير سلبي على الصحة، سيكون عليك الحفاظ على صحتك جيدا من أجل الاستمتاع بالاحتفالات في رأس السنة والذهاب إلى الاصدقاء أو التجمعات العائلية، ولهذا تعرف على طرق تبقيك بصحة جيدة بين الكريسماس ورأس السنة حسبما ذكرها موقع Healthline.
عليك اختيار الأطعمة التي تتناولها بشكل ذكي
سيكون لديك العديد من الاشياء التي يمكنك القيام بها في الكريسماس، ولكن الإفراط في تناول الطعام كل حفلة ليس منها، حيث قالت أخصائية التغذية، إيمي شابيرو، إنه إذا كنت مدعو إلى الحفلات أو تجمع عائلي فيمكنك تناول طعاما خفيفا من أجل عدم الإفراط في هذه المناسبة، حيث
عليك اختيار الأطعمة التي تتناولها بشكل ذكي
سيكون لديك العديد من الاشياء التي يمكنك القيام بها في الكريسماس، ولكن الإفراط في تناول الطعام كل حفلة ليس منها، حيث قالت أخصائية التغذية، إيمي شابيرو، إنه إذا كنت مدعو إلى الحفلات أو تجمع عائلي فيمكنك تناول طعاما خفيفا من أجل عدم الإفراط في هذه المناسبة، حيث يمكنك تناول وجبة خفيفة قبلها بساعة لكي لا تجوع بشدة.
قالت شابيرو إنه عندما تكون جائعا، تميل إلى اتخاذ قرارات سيئة بشأن الطعام، لذا تناول وجبة خفيفة وامنح نفسك الوقت الكافي لترى ما هي الأطعمة المتاحة، واتخذ خيارات بناء على ما تريده، حيث توصي بالتركيز على تناول الخضروات إلى النصف ثم قم بتقسيم النصف الآخر إلى أرباع، ربع الكربوهيدرات وربع البروتين، فهذه هي الأجزاء المثالية للرضا.
عليك أن تبقي جسمك رطبا
ولأن هذه المناسبة تعتمد على تناول الطعام بشكل كبير، فقد تنس شرب الماء، بالرغم أنك تحتاج إلى 8 أكواب يوميا، وقالت شابيرو :"بدون الماء الكافي، تشعر في كثير من الأحيان بالجوع والركود والتعب".
قلة الماء في الجسم تعمل على قلة التماربن الرياضية وتناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، والحصول على الكافيين الزائد، لذا يجب أن يكون هدفك الأول هو شرب الماء قبل حصولك على وجبة خفيفة.
احصل على ما يكفي من النوم
النوم المريح يبدو رائعا في الليل كما أنه يساعدك على قضاء عطلة ممتعة، فعند حصولك على ما يكفي من النوم، سيكون مزاجك جيدا كما أن صحتك تصبح أفضل إذا لم تكن كذلك في الفترة الأخيرة.
كما قالت "كلاري" حتى لو كان لديك خطط للسفر أثناء العطلات، تأكد من تخصيص وقت للنوم، وضع في اعتبارك أن النوم أمر أساسي، لذا حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على أوقات النوم والاستيقاظ، حتى عند السفر".
يمكنك الحصول على الاسترخاء قبل النوم، فتلك العملية تساعد في نقل عقلك وجسمك من الأرق إلى النوم العميق، وبصرف النظر عن مدى انشغالك لا تبقى مستيقظا ليلا.
فكر خارج صالة الألعاب الرياضية
بدلا من ممارسة التمارين على الأجهزة في صالة الألعاب الرياضية، فالاسهل لك ممارسة المشي أو الجري، لذا إذا وضعت لنفسك جدولا فإن هذه الخطوة تفيدك.
وقال المدرب جاكي ويلسون، أن الذهاب إلى الجيم قد يكون صعبا بالنسبة لبعض الأشخاص في في الشتاء، لذا يمكن ممارسة التمارين في المكان الذي تقيم فيه حتى وإن حصلت لى وقت قصير لأدائها، حيث قال :"التمرين المعتدل أو المكثف أفضل من التمرين الضائع، لأن التمارين البسيطة ستساعدك على تجنب كيلوجرامات يمكنك الحصول عليها في موسم الكريسماس".
لا تنتظر حتى شهر يناير
إذا لم تستطع الانتظام على تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية، فلا تنتظر حتى بعد يوم الكريسماس، بل عد إلى مسارك من جديد، فإن سقطة بسيطة في روتينك لن تفسك اهدافك أو تقدمك، ولكن عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالتساهلات وقلة النوم قادرة على زيادة وزنك والإضرار بصحتك.
صحتك كنز لا يفنى، وعليك الاهتمام بها، فإذا خرجت عن المسار الصحيح يمكنك العودة وتصحيح الأخطاء السابقة وتجنب أي مشكلات صحية ومضاعفاتها.