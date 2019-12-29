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أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنة

لأن هذه المناسبة تعتمد على تناول الطعام بشكل كبير، فقد تنس شرب الماء، بالرغم انك تحتاج إلى 8 أكواب يوميا، بدون الماء الكافي، نشعر في كثير من الأحيان بالجوع والركود
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
حافظ على صحتك قبل رأس السنة
حافظ على صحتك قبل رأس السنة
غالبا ما تنخفض طاقتك وقدراتك على القيام بمهامك اليومية التي تتمثل في ممارسة الرياضة أو أداء الأعمال الأخرى في فضل الشتاء، وكلها أيام قليلة وتحتفل بالكريسماس ورأس السنة، حيث تتناول ما تشتهي من الأطعمة، ولا تركز على الكميات. ونظرا لأن الأجواء الباردة لها تأثير سلبي على الصحة، سيكون عليك الحفاظ على صحتك جيدا من أجل الاستمتاع بالاحتفالات في رأس السنة والذهاب إلى الاصدقاء أو التجمعات العائلية، ولهذا تعرف على طرق تبقيك بصحة جيدة بين الكريسماس ورأس السنة حسبما ذكرها موقع Healthline.
عليك اختيار الأطعمة التي تتناولها بشكل ذكي سيكون لديك العديد من الاشياء التي يمكنك القيام بها في الكريسماس، ولكن الإفراط في تناول الطعام كل حفلة ليس منها، حيث قالت أخصائية التغذية، إيمي شابيرو، إنه إذا كنت مدعو إلى الحفلات أو تجمع عائلي فيمكنك تناول طعاما خفيفا من أجل عدم الإفراط في هذه المناسبة، حيث
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تسوس-الأسنان

كيف توقف تسوس الأسنان؟.. ركز على السمسم والبروكلي

منذ أن كنا صغارا وكانت أمهاتنا تحذرنا من تسوس الأسنان وتنصحنا بغسل الأسنان بعد تناول الطعام وتجنب الإكثار من الحلوى، ولكن عندما نكبر في السن فإن الأمر يتطور في حالة اتباع عادات يومية خاطئة تسهم في وصول السوس إلى الأسنان ومواجهة التهابات اللثة. هناك العديد من الأشخاص الذين لا يملكون الوعي الكافي تجاه نظافة أسنانهم، ومن هنا فإنهم الأكثر عرضة لأمراض اللثة وتسوس الأسنان والنفس الكريهة، كما يجب الانتباه إلى أن كلا من أمراض اللثة وتسوس الأسنان تجعل صاحبها عرضة للإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.
اكتئاب-المراهقات

«باركنسون».. التغيرات المزاجية تكشف عن أمراض خطيرة

عندما تفكر في الأمراض الخطيرة، فغالبا ما ترى أن الاعراض المبكرة تكشف عنها، ولكن التجاهل والكسل من الأمور الشائعة بدلا من التركيز على الأعراض، وهذا الأمر ليس جيدا بالمرة، بل يجب عدم تجاهل التغيرات الجسدية. مثلما تتعامل بجدية مع التغيرات العاطفية، فيجب التركيز على التغيرات الجسدية، ولأنك قد تواجه فترات سيئة تؤدي إلى العصبية والتهيج، إلا أن تقلب المزاج يمكن أن يكون علامة مميزة على المرض، بما في ذلك مرض باركنسون والسكري وأمراض القلب، لذا إليك بعض التغييرات المزاجية التي تدل على شيء أكثر خطورة حسبما ذكرها موقع Best Life.
الجلوس-طويلا-امام-الكمبيوتر

«ارتفاع الكوليسترول».. للجلوس طويلا آثار جانبية

عند النظر إلى حياتنا اليومية، فالعمل يأخذ الكثير من الوقت، كما تعتمد أغلب المهن في العصر الحالي على الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر من أجل إنجاز المهام، وإذا كنت تعتقد أن الجلوس طويلا أمرا جيدا بدلا من الوقوف فأنت مخطيء. إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية البسيطة وتتبع أسلوب حياة خاطيء، فعليك معرفة أنه إذا كنت لا تستطيع التحكم في جلوسك الطويل في العمل فعليك اتباع أساليب أخرى في حياتك. غالبا ما تكون في حاجة إلى التحفيز لاستثمار جلوسك على المكتب بطريقة صحيحة، خاصة عند علمك بأن الجلوس طويلا يزيد المشكلات الصحية.
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فوائد-القيلولة-في-وقت-الظهيرة

احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
حليب-جوز-الهند

حليب الأبقار والصويا.. ما كمية السكر الموجودة فيهما؟

من منا لا يحب تناول الحليب وفي الغالب ما تناولت المعلب منه مرة على الأقل، وربما لاحظت أن أغلب الأنواع تحتوي على السكر، ولكن هذا لا يعني كون السكر الموجود بالحليب مضر، بل من المهم أن تعرف من أين يأتي والكمية الموجودة داخله، وذلك من أجل اختيار النوع الأفضل لصحتك. الكثير من الأشخاص يحاولون تجنب السكر المضاف، وهذا الأمر جيد بالنسبة للصحة، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر المضاف تساعد في الحصول على سعرات حرارية إضافية في نظامك الغذائي بدون الحصول على عناصر غذائية.
تبول-لا-ارادى

لماذا تحتاج إلى التبول المتكرر في الشتاء؟

منذ بدأ فصل الشتاء، وغالبا ما تدخل الحمام كثيرا، وتشعر بحاجتك إلى التبول أكثر من المعتاد خاصة في منتصف الليل دون علمك بما يحدث لك ومدى مخاطره عليك. وفقا لما قاله الخبراء فإنه من الشائع الشعور بالحاجة المتكررة إلى دخول الحمام أثناء الفترات التي يكون فيها الطقس باردا، فهذا الأمر يؤدي إلى عملية بيولوجية تسمى "إدرار البول" التي تحدث عندما تنخفض درجة حرارة الجسم، لذا شرحت ديانا جال، في الخدمة الطبية، سبب حدوث هذه العملية، وماذا تحتاج لتعرف عنها؟.. وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
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