أفضل الطرق التي تبقيك بصحة جيدة في رأس السنة

لأن هذه المناسبة تعتمد على تناول الطعام بشكل كبير، فقد تنس شرب الماء، بالرغم انك تحتاج إلى 8 أكواب يوميا، بدون الماء الكافي، نشعر في كثير من الأحيان بالجوع والركود

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

حافظ على صحتك قبل رأس السنة

غالبا ما تنخفض طاقتك وقدراتك على القيام بمهامك اليومية التي تتمثل في ممارسة الرياضة أو أداء الأعمال الأخرى في فضل الشتاء، وكلها أيام قليلة وتحتفل بالكريسماس ورأس السنة، حيث تتناول ما تشتهي من الأطعمة، ولا تركز على الكميات. ونظرا لأن الأجواء الباردة لها تأثير سلبي على الصحة، سيكون عليك الحفاظ على صحتك جيدا من أجل الاستمتاع بالاحتفالات في رأس السنة والذهاب إلى الاصدقاء أو التجمعات العائلية، ولهذا تعرف على طرق تبقيك بصحة جيدة بين الكريسماس ورأس السنة حسبما ذكرها موقع Healthline.

عليك اختيار الأطعمة التي تتناولها بشكل ذكي سيكون لديك العديد من الاشياء التي يمكنك القيام بها في الكريسماس، ولكن الإفراط في تناول الطعام كل حفلة ليس منها، حيث قالت أخصائية التغذية، إيمي شابيرو، إنه إذا كنت مدعو إلى الحفلات أو تجمع عائلي فيمكنك تناول طعاما خفيفا من أجل عدم الإفراط في هذه المناسبة، حيث